Windows 11 Pro Kurulumunda Artık Microsoft Hesabı Zorunlu Olacak

Dev teknoloji şirketi Microsoft, yaptığı yeni bir duyuruyla birçok kişinin hoşuna gitmeyecek yeni bir özelliği tanıttı. Microsoft’un paylaştığı bilgiye göre; artık Windows 11 Pro’yu bilgisayarlarına kurmak isteyen kişilerin internet bağlantısının ve bir Microsoft hesabının olması zorunlu hale getirildi. Şirket, Dev Channel’daki Insider’lar için Windows 11 Build 22557‘nin son duyurusu ile değişikliği duyurmuş oldu.

Windows 11 Pro’nun Bir Microsoft Hesabına İhtiyacı Olacak

Şimdiye kadar, Windows 11 Pro kullanıcıları, internet bağlantısı gerektirmeyen yerel bir hesaba giriş yaparak kolayca kurulum yapabiliyordu. Ancak, Microsoft’un getirdiği yeni değişiklikle artık bu mümkün olmayacak.

Microsoft, bir blog gönderisinde, ‘Windows 11 Home sürümüne benzer şekilde, Windows 11 Pro sürümü artık yalnızca ilk cihaz kurulumu (OOBE) sırasında internet bağlantısı gerektiriyor. Cihazı kişisel kullanım için kurmayı seçerseniz, kurulum için MSA da gerekli olacaktır. Sonraki WIP uçuşlarında Microsoft Hesabının gerekli olmasını bekleyebilirsiniz.’ ifadesini kullandı.

Bu her ne kadar hali hazırda bir Microsoft hesabı bulunan kişileri etkilemeyecek olsa da, kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarını veya PC‘lerini hiç internet bağlantısı olmayan alanlarda yapması pek mümkün olmayacak. Diğer yandan PC kurulumunu bir başkası için yapmak isteyen kişiler de hesapla girilmesi zorunlu olduğu için bu yeni durum kurulumu olduğundan daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.

Diğer yandan bu uygulama, kullanıcıların istemeseler bile verilerini Microsoft ile paylaşmalarına neden olacak.

Bu yeni değişiklik şu anda Insider‘a sunuluyor ve genel Windows 11 Pro kullanıcılarına ulaşmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor. Bu arada, Windows 11 içinse bazı ilgi çekici değişiklikler bulunuyor. Başlat menüsündeki uygulama klasörleri, yeni görev yöneticisi kullanıcı arayüzü, bazı dokunma hareketleri, görev çubuğunda sürükle ve bırak desteği ve bir dizi düzeltmeyle birlikte birçok yeni değişiklik Windows 11 ile kullanıcılarla buluşuyor.