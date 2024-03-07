Microsoft, Windows AI ve Surface Etkinliğini Doğruladı: Tarih Verildi!

Microsoft, Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 yenilemelerine yönelik 21 Mart'taki Surface ve Windows AI etkinliğinin bu ayın sonlarında açıklanacağını doğruladı.

Microsoft, bu ayın sonlarında Surface, Windows ve Copilot için bir dijital etkinlik duyurdu. 21 Mart'taki "yeni çalışma çağı" etkinliği, Microsoft'un ticari müşterilerini hedef alıyor ve bu Microsoft'un Windows 11'e yönelik yaklaşan yapay zeka iyileştirmelerine odaklanarak işletmeler için yeni Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 cihazlarını içerecek.

Microsoft'u yakından takip eden kaynaklara göre, Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın ticari versiyonlarında küçük teknik özellikler de olacak.

Surface Laptop 6 Özellikleri

Ek olarak Microsoft'un Surface Pro 10'da tüketicilere yönelik bir OLED ekran sunacağının haberinin bu baharın sonunda duyurulması bekleniyor.

Yeni Surface Laptop 6, daha ince ekran çerçeveleri, yuvarlatılmış köşeler, dokunsal dokunmatik yüzey ve iki USB-C ve bir USB-A bağlantı noktasını içerecek yeni tasarımıyla kullanıcılara sunulacak.

Microsoft'un en yeni Surface donanımının hem Intel Core Ultra hem de Snapdragon X Elite tabanlı modellerini piyasaya süreceği söyleniyor; Intel modelleri Nisan ayında, Arm modelleri ise Haziran ayında bekleniyor.

Microsoft'un Mart etkinliğinin etkinlik sayfasında şöyle bir açıklama yapıldı:

"Copilot, Windows ve Surface ile ortamınızdaki AI ölçeklendirmesindeki en son gelişmeler için burayı takip edin."

Microsoft, Windows 11 için yapay zeka asistanının çok daha gelişmiş bir sürümü olarak tasarlanan yeni bir AI Explorer deneyimi üzerinde de çalışıyor.

Windows Central'ın, doğal dili kullanarak, kullanıcıların zaman çizelgesindeki anları arayabilmeleri için bilgisayarda yapılan her şeyi kataloglayacağı söyleniyor.

Microsoft, aynı fikri Windows 10'da bir Zaman Çizelgesi özelliği olarak hayata geçirmeye çalışmıştı, ancak uygulama desteğinin olmaması sebebiyle işlevsel değildi, bu da kaldırılmasına neden oldu.