Microsoft Yine Bildiğini Okudu: Sürekli Ekranınızı İzleyecek

Microsoft'un zorla özellik dayatması şimdilerde aşina olduğumuz bir şey. Her ne kadar sosyal platformlarda kullanıcılar karşı çıksa da Microsoft yine bildiğini okuyor.

Şimdi de zaten tartışmalı bir özellik olan Windows Recall'ı zorla bilgisayarla entegre edecek. Eğer Copilot+ içeren Windows 11 bazlı bir laptop sahibiyseniz bu özellik sizde de aktif olacak.

Peki nedir bu özellik? Kullanıcılar neden endişeli? İşte detaylar...

Windows Recall Ne Sunuyor?

Windows Recall, masaüstünüzdeki her şeyi fotoğraflayarak saklayan bir yapay zeka aracı olarak öne çıkmakta. Bu sayede, bilgisayarınızı kullanırken yaptığınız işlemleri geri alabiliyor ve daha önce görüntülediğiniz içeriklere kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Belirli uygulamalar ve web sayfaları için ekran görüntülerinin alınmamasını sağlamak ve her zaman bu görüntüleri silebilmek de mümkün. En önemli yönlerinden biri de sistemin topladığı verilerin buluta yüklenmemesi. Tüm veriler yerel olarak bilgisayarınızda saklanıyor ve şifreleniyor.

Tanıtım videosu:

Yeni Click To Do Özelliği

Windows Recall ile birlikte, Copilot+ bilgisayarlar ayrıca iki yeni özellikle geliyor. Bunlardan biri, "Click To Do" adlı özellik. Bu özellik, ekranda gördüğünüz resimleri kopyalayabilmenizi ve düzenlemenizi sağlıyor. Diğer yenilik ise AI destekli Windows arama fonksiyonu. Artık dosya, uygulama ve ayarları, belirli anahtar kelimeler yerine doğal dil kullanarak daha hızlı bulmak mümkün olacak.

Windows Recall, şu an sadece Copilot+ cihazlarında ve Windows 11 kullanıcıları için yayılmaya başladı ama Avrupa Ekonomik Alanı kapsamına giren kullanıcılar için bu özellik biraz daha geç gelecek.

Şayet bu özellikten önce faydalanmak isterseniz, Windows Güncelleme ayarlarından "En yeni güncellemeleri hemen al" seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli.