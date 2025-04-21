30 Nisan'a Kadar Vaktiniz Var: Microsoft Büyük Bir Özelliği Kaldırıyor

Microsoft adım adım "klasik Teams" uygulamasına veda ediyor. Bu süreçte yeni bir adım atıldı ve 1 Temmuz 2025 tarihinde kullanıcılara tamamen veda edecek olan klasik Teams için dosya açma özelliği de rafa kaldırıldı. Microsoft'un "epey önemli değişiklik" olarak duyurduğu bu durum güncellemesinin 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanacağı söylendi.

Kararın arkasındaki nedenin güvenlik açıkları olduğu bildirildi.

Klasik Teams Tamamen Kaldırılacak

Değişiklik uygulandıktan sonra kullanıcılar klasik Teams deneyiminde bir dosyaya tıkladıkları zaman uygulama içinde o dosyayı açamayacak. Excel, PowerPoint veya Word uygulamalarını kullanmanız gerekecek, zira uygulama sizi bunlara yönlendirecek.

Söz konusu güncelleme arka planda gerçekleşeceği için sizin ekstradan bir aksiyon almanıza gerek yok. Ancak Microsoft, yöneticilerden kullanıcıları bilgilendirmelerini istiyor. Siz de süreci takip etmek isterseniz Microsoft 365 Admin Center'da MC1058266 ID'sinde yer alan duyuru üzerinden süreci takip edebilirsiniz.

Dosya Açma Özelliği Yeni Teams'te de Yok

Microsoft, klasik Teams'in yerine tamamen yeni sürüme geçilmesini teşvik ediyor. Geliştirme çalışmalarının artık yalnızca yeni uygulama üzerinden devam edileceği belirtildi. Bu değişiklik, Windows ve Mac masaüstü sürümleriyle birlikte klasik Teams'in web versiyonunu da kapsıyor. Yani platform fark etmeksizin bu özellik tümden kaldırılıyor.

Yeni Microsoft Teams uygulamasında dosya açma işlevinin aynı şekilde devam edeceğini de vurguladı. Yani eskiden alıp yeniye ekleme gibi bir durum olmayacak.