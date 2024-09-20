Microsoft, iOS, Mac ve Android Cihazları İçin Yeni Windows Uygulamasını Yayınladı: Bilgisayarınız Artık Telefonunuzda!

Microsoft, popüler işletim sistemi Windows için yeni bir atılıma imza attı. ABD merkezli teknoloji devi, iOS, Mac ve Android cihazlarında çeşitli Windows hizmetlerinin kullanılmasına olanak tanıyan yeni uygulamasını yayınladı. Detaylar haberde.

Yeni Uygulama ile Microsoft 365 ve Azure Sanal Masaüstüne Tüm Cihazlardan Erişilebilecek

Microsoft, kısa bir süre önce macOS, iOS, iPadOS, bazı internet tarayıcıları, Android cihazlar ve hatta Windows PC'ler için bir Windows uygulaması yayınladı. Şirket, Windows App isimli yeni uygulama ile birlikte kullanıcıların Windows 365, Azure Sanal Masaüstü, Uzak Masaüstü gibi çeşitli platformları diğer işletim sistemlerine sahip cihazlardan erişebilmesini sağlıyor.

Yaklaşık bir yıldır test edilen yeni birleşik platform uygulaması yüklendiği cihazların özelleştirilebilir bir ana ekran, çoklu monitör desteği ve yerel cihazlar arasında doğrudan bir bulut bilgisayara dönüşmesine imkan tanıyor. Şirket yeni uygulamanın sadece okul ve iş hesabına sahip kullanıcıların hizmetine sunulduğunu belirtti. Öte yandan iddialar, bu kararın ilerleyen dönemde değişeceği ve tüm Windows kullanıcıların daha fazla hizmetle yeni uygulamaya erişebileceği yönünde.

Kullanıcılar, şuanda yeni Windows App uygulamasını Microsoft Mağazası'ndan cihazlarına yükleyebilir. Ek olarak uygulamanın Apple App Store'da da yer aldığını ve Android sürümü için de Play Store'da genel önizleme modunda yayınlandığını belirtelim.

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