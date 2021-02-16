Microsoft xCloud Tarayıcı Sürümü Test Ediliyor! İşte Görseller

Microsoft xCloud tarayıcı sürümünün test edildiği ortaya çıktı ve ilk görseller paylaşıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre bulut oyun hizmetinde tıpkı diğer servisler gibi web tarayıcısı üzerinden video oyunu oynamak mümkün olacak. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Microsoft xCloud Tarayıcı Sürümünün Görselleri

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından ilk olarak 2018 yılının ekim ayında duyurulan Project xCloud, Xbox oyunlarını internet üzerinden oynayabilmeyi mümkün hale getiriyor. Dünya genelinde 140 ülkeyi destekleyen bulut oyun hizmeti, 54 Microsoft Azure sunucusu üzerinden çalışıyor. Şu anda platforma yalnızca Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tablet ile erişilebiliyor.

Hizmeti kullanabilmek için Android cihazın yanı sıra internet bağlantısı ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliği gerekiyor. Video oyunlarını oynarken herhangi bir sorun yaşanmaması için internet bağlantısının yüksek hıza sahip olması oldukça önemli bir kriter. Ayrıca Xbox kontrolcüsü ya da üçüncü taraf oyun kontrolcüleri ile oyun oynanabiliyor. Bunun için Bluetooth üzerinden eşleme yapmak gerekiyor.

Oyuncular için biçilmiş bir kaftan olan bulut oyun platformu, şu anda yalnızca Android'de bulunuyor. The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre teknoloji devi, platformun tarayıcı sürümü üzerinde çalışıyor. Böylece hizmete abone olan oyuncular, çok yakında web tarayıcısı üzerinden sistem kütüphanesinde yer alan oyunlara erişebilecek. Hizmette tarayıcı desteği yer almaması büyük bir eksiklikti. Görünüşe göre şirket, yakında bu eksiği ortadan kaldıracak. Microsoft, PC ve iOS beta sürümünü 2021 yılının İlkbahar mevsiminde sunacak.

Paylaşılan görsellere baktığımızda platformun web sürümü sade bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Bu, kullanıcı deneyimini açısından oldukça önemli bir ayrıntı. Web sürümünde video oyunları, yukarıda yer alan görselde de göreceğiniz üzere tam ekran modunda açılacak. Tarayıcı sürümünde oyunların hangi çözünürlükte çalışacağı ise henüz belli değil. Teknoloji devi, xCloud için Xbox One S sunucularını kullanıyor. Bu sebepten ötürü Xbox Series X sunucuları kullanılana kadar tam olarak 4K desteğinin yer almayacağını söyleyebiliriz.

Aktarılan bilgilere göre bulut oyun hizmetinin web sürümü Google Chrome ve Microsoft Edge gibi Chromium tabanlı tarayıcılarda çalışıyor. Şirketin önümüzdeki süreçte Chromium tabanlı olmayan tarayıcıları destekleyip desteklemeyeceği ise henüz bilinmiyor. Microsoft'un xCloud servisinin şu anda ülkemizde mevcut olmadığını belirtelim.