Microsoft’tan Yapay Zeka Atağı: Bir Ülkeye Yeni Merkez Kuruyor!

Microsoft, Londra'da ürün geliştirme ve araştırmaya odaklanan yeni bir yapay zeka (AI) merkezi açma planlarını duyurdu.

Merkez, Microsoft'un geçen ay işe aldığı, Google DeepMind'ın Londra doğumlu kurucu ortağı olan Mustafa Süleyman tarafından yönetilecek.

Microsoft İçin Yapay Zeka Merkezi Neden Önemli?

Gerçekleşen bu hamle aynı zamanda, Kasım ayında dünyanın ilk küresel yapay zeka güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptığından bu yana teknoloji alanında süper güç olmaya çalışan İngiltere için de bir kazanım olarak görülüyor.

Yapay zeka yeteneklerine yönelik rekabet son 18 aydır Avrupa genelinde sürüyor. Microsoft, yeni biriminde görev almak üzere DeepMind veya OpenAI gibi diğer yapay zeka odaklı şirketlerden uzmanları kendi bünyesine çekmeye başlayacak.

Yeni merkezin ne kadar istihdam yaratacağı henüz belli olmasa da, Microsoft'un veri merkezi altyapısına 2,5 milyar pound (3,16 milyar dolar) yatırım yapma ve İngiltere genelinde yapay zeka becerilerini iyileştirme yönündeki adımlarına dayanıyor.