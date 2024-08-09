Microsoft, Yeni Sanal Gerçeklik Başlığı için Kolları Sıvadı: Ekranını Samsung Üretecek!

Microsoft, son dönemde daha çok Apple ve Meta'nın öne çıktığı sanal gerçeklik başlığı pazarına tekrardan adım atmak üzere. ABD merkezli teknoloji devi, oyun ve içerik tüketimi amacıyla kullanılacak yeni VR başlığının OLED ekranı için Samsung ile anlaştı. Detaylar haberde.

Microsoft'un Yeni Sanal Gerçeklik Başlığı Samsung'un İmzasını Taşıyacak

Şirkete yakın kaynaklar, kısa bir süre önce Microsoft'un Hololens serisinin ardından yeni bir sanal gerçeklik başlığı daha geliştireceğini iddia ediyor. Firmanın yeni VR başlığında kullanılacak OLED ekranların üretimi için Samsung ile şimdiden anlaştığı da güçlü söylentiler arasında.

Edinilen bilgilere göre, Samsung'un ekran birimi Samsung Display, Microsoft'un yeni karma gerçeklik cihazına özel OLED ekranlar tedarik etmek üzere Microsoft ile bir sözleşme imzaladı. İki şirketin iş birliği sonucunda, ilk aşamada bile yüzbinlerce adet üretilmesi beklenen yeni cihaz için ekran tedarikinde sorun yaşanmayacağı söyleniyor.

Öte yandan, Microsoft’un yeni sanal gerçeklik başlığının Apple Vision Pro ve Meta Quest'in aksine, daha çok oyunlarda ve multimedya içeriklerinde kullanılmak amacıyla geliştirdiği belirtiliyor. Bu bağlamda OLED ekranlı yeni cihazın bahsi geçen diğer VR ürünleri ile tam manasıyla rakip olmayacağını söyleyebiliriz. Henüz çalışmalarına yeni başlanmış Microsoft sanal gerçeklik başlığının 2026 yılında satışa sunulacağı bildiriliyor.

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