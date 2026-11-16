Millenicom Taahhütsüz Ev İnternetinde Tek Fiyat Modeline Geçti

Ev interneti arayanlar fiyat karşılaştırırken çoğu zaman aynı soruya takılıyor. İnternet sitesindeki teklife mi başvurmalı, çağrı merkezini mi aramalı, yoksa yeni kampanyayı mı beklemeli? Artık Millenicom'da bu yolların hepsi aynı fiyata çıkıyor. Şirket, aynı paketi seçen yeni müşterilere hangi kanaldan ve hangi gün başvurduklarına bakmadan aynı ücreti sunduğunu açıkladı. Değişiklik Haziran 2026'dan beri yürürlükte ve taahhütsüz ev interneti paketlerini kapsıyor.

İlk Faturadan İtibaren Aynı Paket Ücreti

Yeni modelde başlangıç indirimi yok. İlk üç ay düşük ücret ödeyip dördüncü ayda daha yüksek tarifeye geçen abonelik yapısı kalktı. Kullanıcı abone olurken gördüğü aylık ücreti ilk faturadan itibaren ödüyor. Paketin maliyetini hesaplarken indirimli ayları ve sonrasını ayrı ayrı toplamak da gerekmiyor.

"Tek fiyat" ifadesi tüm internet hızlarının aynı tutara satıldığı anlamına gelmiyor. Her paketin fiyatı farklı. Tek olan, bir paketin her başvuran için aynı ücretle sunulması. Abonelikler taahhütsüz olduğu için kullanıcılar belirli bir süre Millenicom'da kalma sözü de vermiyor. Şirket fiyatı sabit tutacağını söylüyor ama bunun ne kadar süreceğine dair takvim paylaşmıyor. Fiyatın korunacağı süreyi, varsa kurulum ve modem bedellerini başvuru sırasında sormakta fayda var.

Kararın Arkasında Fatura Belirsizliği Var

Millenicom CFO'su Aydın Özen, kararı kullanıcıların aylık ödemesini daha kolay anlaması için aldıklarını belirtiyor. Özen'e göre aynı pakete farklı zamanlarda başvuranların farklı fiyat görmesi ve başlangıç indirimi bitince ücretin yükselmesi belirsizlik yaratıyordu.

Şirket bu yüzden fiyatlarını dönemsel kampanyalarla belirlemeyi bırakıp daha istikrarlı bir yapı kurmayı hedefliyor. Sıradaki adımda başvuru ve faturalandırma süreçlerini sadeleştirmeyi planlıyor.

Editörün Yorumu

Ev interneti tekliflerini karşılaştırmak zor, çünkü ilanda gördüğünüz fiyat çoğu zaman yalnızca ilk ayların fiyatı. İndirim bitince faturanın kaça çıkacağını bulmak için sözleşmenin detayına inmek gerekiyor. Millenicom'un kararı bu hesabı ortadan kaldırıyor. Gördüğünüz ücret ödeyeceğiniz ücret oluyor ve bence kararın en değerli tarafı bu.

Eksik gördüğüm nokta takvim. Şirket fiyatı sabit tutacağını söylüyor ama ne kadar süreyle tutacağını açıklamıyor. Bu bilgi gelene kadar kararı tam olarak değerlendirmek mümkün değil. Başvuru sırasında ilk sorulacak soru da bu olmalı.

Fiyatı karşılaştırırken aylık ücrete değil yıllık toplama bakmanızı öneririm. İndirimli bir kampanya ilk aylarda daha ucuz görünür, yıl sonunda ise daha pahalıya gelebilir. Tersi de mümkün. Kurulum ve modem bedelini ekleyip iki toplamı yan yana koyduğunuzda hangi teklifin gerçekten avantajlı olduğu ortaya çıkıyor.