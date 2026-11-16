Honor'dan 13.500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 7 inç Büyüklüğünde

Honor yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Orta segmentte konumlanacak Android telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. İddiaya göre cihaz yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca büyük ekranı ile film izlemeyi ve oyun oynamayı oldukça keyifli hâle getirecek.

Yeni Honor Telefonun Bataryası Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre Honor'un yeni telefonu 13.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu kapasite, özellikle telefonunu gün boyunca yoğun kullanan kişiler için uzun bir kullanım süresi sunacaktır. Telefonun şarj hızı ise henüz belli değil.

Karşılaştırma yapmak gerekirse 2026 yılının Eylül ayında duyurulan Honor Magic 9 Pro Max'te 8.800 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut. 2026 yılının Eylül ayında tanıtılan Honor X9e Pro'da ise 11.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Yeni Honor Telefonun Ekranı Kaç İnç Olacak?

Honor'un yeni telefonu 7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Büyük ekran sayesinde film izlemek ve oyun oynamak oldukça keyifli olacak. Telefonun diğer ekran özellikleri ise henüz belli değil. Bu arada Honor X9e Pro'da 6,8 inç ekran boyutu, 1280 x 2788 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

X9e Pro'nun ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı yer alabilir. 120Hz yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ekran ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Honor'un Yeni Telefonu Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Honor 600 Pro, Honor 400, Magic 8 Pro ve dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni Honor telefonun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Telefonun yüksek kapasiteli batarya sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Uzun yolculuklarda oyun oynarken veya dışarıda saatlerce video izlerken şarj seviyesini sürekli kontrol etmek zorunda kalmamak oldukça önemli bir avantaj olacaktır. Bu arada büyük ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim.