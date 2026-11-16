Türk Yapımı Strateji Oyunu Hinterkeep'i Ücretsiz Oynayabilirsiniz!

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Bir dönem tarayıcı oyunlarında köyünü geliştirmek ve arkadaşlarıyla ittifak kurmak için bilgisayar başına geçenlerin ilgisini çekebilecek yeni bir yerli oyun var. Hinterkeep, oyuncuları küçük bir kasabadan başlayıp topraklarını genişletecekleri çok oyunculu bir ortaçağ dünyasına davet ediyor.

8 Kasım 2026’da açık betaya çıkan oyun ücretsiz oynanabiliyor. Türkçenin yanında İngilizce ve Almanca dil seçenekleri sunan Hinterkeep’e hem bilgisayardan hem de telefonun tarayıcısından erişmek mümkün.

Hinterkeep’te Kasabanızı Geliştirip Ordunuzu Kuruyorsunuz

Oyuna nehir kıyısındaki küçük bir yerleşimle başlıyorsunuz. Binalar inşa ettikçe ve kalenizi geliştirdikçe kasabanın görünümü de değişiyor. Başlangıçta size yol gösteren bir rehber bulunuyor. İlerleyen aşamalarda ise günlük görevler ve kaynak kazandıran hedefler devreye giriyor.

Kasabanızın dışına çıktığınızda aynı dünyadaki diğer oyuncularla paylaştığınız bir harita sizi bekliyor. Burada yeni eyaletler kurabiliyor, bağımsız eyaletleri ele geçirebiliyor ve ticaret yapabiliyorsunuz. Diğer oyuncularla ittifak kurmak ya da savaşa girmek de sizin tercihiniz.

Nasıl ilerlemek istediğinize göre dört yönetim biçiminden birini seçebiliyorsunuz. Akıncılık saldırıya, Muhafızlık savunmaya, Tüccarlık ekonomik büyümeye ve Sancaktarlık ittifak mücadelesine odaklanıyor. Planlarınız değiştiğinde yönetim biçiminizi de değiştirebiliyorsunuz.

Osmanlı Tarihinden İsimler Orduların Başına Geçiyor

Hinterkeep’in ordularında mızraklılar, okçular, süvariler ve kuşatma aletleri gibi farklı birlikler bulunuyor. Yeniçeri, sipahi ve Şahi Topu da seçenekler arasında. Sefere çıkmadan önce savaş simülatöründe iki ordunun karşılaşmasını deneyebiliyorsunuz.

Oyunun “paşa” sistemi altında Orhan Gazi, Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman gibi tarihi isimler yer alıyor. Toplam 20 karakter seferleri yönetiyor ve eyaletleri koruyor. Bu karakterler savaştıkça ve eğitim aldıkça gelişiyor.

İttifaklar ise üyelerin bir araya geldiği bir gruptan fazlasını sunuyor. Oyuncular saldırı altındaki müttefiklerine takviye gönderebiliyor. İttifaklar haritada karargah kurabiliyor, federasyon anlaşmaları yapabiliyor ve savaş ilan edebiliyor.

Hedef Kızılelma’yı Ele Geçirip Savunmak

Hinterkeep’te her dünyanın bir sonu bulunuyor. Mücadelenin nihai hedefi haritanın merkezindeki surlarla çevrili Kızılelma şehri. İttifaklar şehrin sekiz kapısının önüne ordugah kurup kuşatma kuleleriyle saldırıya hazırlanıyor.

Ancak şehri ele geçirmek tek başına yeterli değil. Bir ittifakın Kızılelma’yı en fazla yedi gün süren geri sayım boyunca elinde tutması gerekiyor. Bunu başaran ittifak dünyayı kazanıyor. Ardından oyuncuların sıfırdan başlayacağı yeni bir dünya açılıyor. Hesap, akçe ve profil seviyesi ise korunuyor.

Hinterkeep’in Ücretli Özellikleri Neler?

Hinterkeep ücretsiz oynanıyor ancak Premium sistemi ve zaman kazandıran fermanlar gibi ücretli seçenekleri bulunuyor. Geliştiricilerin açıklamasına göre gerçek parayla doğrudan asker, kaynak veya savaş gücü satın alınamıyor. Premium ise bazı işleri otomatikleştirerek kullanım kolaylığı sağlıyor.

Her yeni imparatorluk her dünyada üç gün ücretsiz Premium alıyor. Akçe de günlük giriş, profil seviyeleri ve görevler üzerinden kazanılabiliyor. Açık beta sürecindeki Hinterkeep’i denemek isteyenler oyunun resmi internet sitesinden kayıt oluşturabiliyor. Geliştirici ekip oyunu düzenli olarak güncellediğini ve oyuncuların hata bildirimleriyle önerilerini oyun içindeki Destek bölümünden iletebildiğini belirtiyor.