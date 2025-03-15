Milli İnsansız Savaş Uçağı: KIZILELMA Yeni Bir Başarıya İmza Attı!
Baykar tarafından üretilen yerli ve milli insansız savaş uçağı KIZILELMA yeni bir başarıya daha imza attı. İşte Baykar KIZILELMA afterburner testi...
Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı KIZILELMA yeni bir başarıya daha imza attı. Testlerine devam edilen insansız savaş uçağı bugün itibariyle başarılı bir şekilde afterburner yani art yakıcı sistemi ile kalkış yapmayı da başardı. Peki Bayraktar KIZILELMA teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...
Bayraktar KIZILELMA Afterburner İle Kalkış Yaptı!
Türkiye'nin yerli ve milli ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA bugün yeni bir başarıya daha imza attı. Tamamen Baykar tarafından yerli sermaye ile geliştirilen uçak afterburner yani art yakıcı sistemi ile havalandı. Ayrıca uçuş testleri devam eden uçak bu kalkış ile Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçmiş oldu. Yapılan test ile ilgili görüntüler Selçuk Bayraktar tarafından X (Twitter) ve YouTube üzerinden paylaşıldı.
Yapılan uçuş testiyle birlikte Bayraktar KIZILELMA'nın motor ve gövde arasındaki ilişkinin kusursuz bir şekilde işlediğini de gördük. Yakın bir tarihte envantere girmesi beklenen insansız savaş uçağı sayesinde askeri personellerimizi tehlikeye atmadan keşif, gözetleme ve muharebe görevlerinin başarıyla yerine getirilmesi hedefleniyor. Bunun yanında Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi yerli savunma sanayi firmalarıyla birlikte ortak projeler yürütülmekte ve insansız hava araçları için mühimmatlar üretilmekte.
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Bayraktar Kızılelma Teknik Özellikleri
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Üretici: Baykar Teknoloji
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Tip: İnsansız Savaş Uçağı (İSU)
- İlk Uçuş: 14 Aralık 2022
- Motor:
- TEI TF-6000 (geliştirilmekte)
- AI-322F Turbofan Motor (şu an kullanılan)
- Azami Kalkış Ağırlığı: 8.500 kg
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
- Uzunluk: 14.7 m
- Kanat Açıklığı: 10 m
- Maksimum Hız: 0.9 Mach
- Seyir Hızı: 0.6-0.7 Mach
- Uçuş İrtifası: 35.000+ ft
- Menzil: 930+ km
- Havada Kalış Süresi: 5 saat
- Gövde Yapısı: Radar görünürlüğü düşük tasarım (stealth)
- İniş-Kalkış: Kısa pistler ve gemiden kalkış yapabilme (TCG Anadolu uyumlu)
- Silah Sistemleri:
- Akıllı mühimmat taşıma kapasitesi
- Hava-hava ve hava-yer mühimmatları entegrasyonu
- Yapay Zeka Desteği: Otonom hareket kabiliyeti ve sürü savaş teknolojisi