Milli Piyango Yılbaşı Biletleri Satışta: Büyük İkramiye Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı biletleri hem bayilerde hem de internet üzerinden satışa sunuldu. Bununla birlikte dağıtılacak büyük ikramiye miktarı ve yılbaşı biletlerinin fiyatları belli oldu.

Milli Piyango Yılbaşı Biletlerinin Fiyatları

Tam bilet fiyatı: 120 TL

Yarım bilet fiyatı: 60 TL

Çeyrek bilet fiyatı: 30 TL

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra çevrim içi olarak millipiyangoonline.com internet sitesinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve terminalden dijital bilet olarak satın alabilirsiniz.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL olarak açıklandı. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 tarihinde millipiyangoonline.com web sitesi üzerinden açıklanacak. Çekilişin ardından amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını söz konusu site üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango biletleri tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üçe ayrılır. Kazanılan bilet tam bilet ise ikramiyenin tamamı, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreğine sahip olunur.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve canlı olarak yayınlanıyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa veriyor.

WLA Üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve "Şans Merkezi" olarak isimlendirilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, millipiyangoonline sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.