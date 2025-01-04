Minecraft'ın Yaratacısı, Minecraft 2'yi Duyurdu! Ama Büyük Bir Sorun Var

Biir süredir sessizliğini koruyan ve oyun dünyası ile pek de doğrudan bir bağı kalmayan Minecraft’ın yaratıcısı Notch, X üzerinden yaptığı bir açıklama ile Minecraft 2'yi duyurdu. Tüm zamanların en popüler oyunlarından biriyle ilgili gelişme interneti altüst etti.

Minecraft 2 Duyuruldu Ama...

Günümüzde Microsoft'un çatısı altında varlığını sürdüren Minecraft, aslında Microsoft tarafından ya da dev bir stüdyo ile geliştirilmedi. Minecraft, 2009 yılında İsveçli programcı Markus “Notch” Persson tarafından tek başına geliştirilmeye başlandı.

Bir tutku projesi olarak başlayan oyun, sunduğu sınırsız yaratıcılık ve özgürlük duygusu sayesinde ise kısa süre içerisinde bir fenomene dönüştü. Mojang stüdyosu çatısı altında büyüyen yapım ise 2014 yılında stüdyo ile birlikte 2,5 milyar dolar gibi yüksek bir bedele Microsoft’a satıldı.

Notch ise bu anlaşmadan oyun dünyasının en zengin kişilerinden biri olarak ayrıldı. O zamandan bu yana ise yeni bir proje ile karşımıza çıkmadı. Bu nedenle Notch'un 11 yıl sonra Minecraft 2'yi duyurması büyük bir sürpriz oldu. Ancak belritmekte fayda var ki oyun teknik olarak "Minecraft 2" olmayacak.

Bu nedenle yeni oyun Minecraft'ın “manevi devam oyunu” olacak ve farklı bir isimle piyasaya çıkacak. Elbette ki bu gelişme şimdilik sadece birkaç sosyal medya paylaşımından ibaret. Bu nedenle proje, yasal nedenlerle ya da basitçe Notch'un üşenip vazgeçmesi ile iptal olabilir. Ancak hangi isimle olursa olsun Minecraft 2'nin herkesi heyecanlandıracağı bir gerçek.