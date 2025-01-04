GTA 6'dan Oyunseverleri Üzecek Gelişme: Boşa Beklemeyin

Tüm zamanların en çok beklenen oyunu GTA 6, 2025'in ilkbaharında çıkacak. En azından geliştirici Rockstar'ın iddiası bu yönde. Ancak son ortaya çıkan iddialar, durumun pek de öyle olmayabileceğini gösterdi. Oyun basının önde gelen isimlerinden Jason Schreier'ın iddiasına göre Rockstar Games’in merakla beklenen yapımı Grand Theft Auto 6, 2026'ya ertelenebilir.

GTA 6'nın Çıkış Tarihi Ertelenebilir

Tahmin edebileceğiniz üzere oyun geliştirme oldukça karmaşık ve iyi planlanması gereken bir süreç. Yapılan en basit bit hata bile işleri aylarca geciktirebilirken, erkenden net bir çıkış tarihi vermek oyun stüdyoları için riskli olabilir. Özellikle de büyük oyunlarda aylar ve hatta yıllar süren ertelemeler yaşanabilirken.

Bu nedenle Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış tarihini 2025 ilkbaharı olarak duyurduğunda net bir gün vermese bile insanlar duruma şüphe ile yaklaştı. Zira GTA 6 tüm zamanların en büyük oyunu ve rahatlıkla çıkış tarihi hedefleri tutmayabilirdi. Ki şirket bunu RDR 2'yi 2017'nin son çeyreğinden 2018 ilkbaharına erteleyerek yaşatmıştı.

Jason Schreier ise korkulanın olacağını ve GTA 6'nın erteleneceği görüşünü savundu. Özellikle oyunun çapı ve beklenti düzeyi göz önüne alındığında, geliştirme sürecinin uzaması sürpriz değil. Şirketin halihazırda çalışanlarına mümkün olan maksimum mesai yaptırdığını ve yasal nedenlerle daha fazlasının mümkün olmadığı da bilinen bir gerçek.

Tüm bunlar ve içeriden aldığı bilgiler Schreier'ın GTA 6 çıkış tarhinin erteleneceğini düşünmesine yol açıyor. Her ne kadar bu durum hayal kıırklığına yol açsa da ortaya sorunsuz ve yüksek kaliteli bir iş çıkacağını bilmek ise oyuncuları rahatlatıyor. Elbette ki şimdiden panik yapmaya gerek yok.

Rockstar, henüz GTA 6'nın 2025 vaadiyle ilgili aksi yönde bir açıklama yapmadı. Bu nedenle oyunun çıkış tarihinin şimdilik 2025 ilkbaharı kabul etmek oldukça mantıklı. Ancak Jason Schreier'ın tecrübesini ve henüz ikinci fragmanı görmediğimizi düşünürsek erteleme sürpriz olmaz.