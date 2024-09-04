Jason Momoa'lı Minecraft Filminden İlk Fragman Geldi

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından Minecraft beyaz perdeye uyarlanıyor. 2025'in nisan ayında vizyona girmesi beklenen filmle ilgili uzun zamandır heyecanlı bekleyiş sürerken, nihayet filmden ilk fragman paylaşıldı. İşte detaylar!

Minecraft Filmi için İlk Fragman Paylaşıldı

Merakla beklenen Minecraft filminden ilk fragman geldi. Jared Hess’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Black’e Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen ve Jennifer Coolidge gibi isimler eşlik ediyor.

2025 yılında vizyona girecek Minecraft filmi için ilk fragman paylaşıldı.pic.twitter.com/2nmF5rTkNi — Tamindir.com (@Tamindir) September 4, 2024

Fragmanda Minecraft'ın renkli dünyasına ve oraya bir şekilde bizim dünyamızdan gitmeyi başarmış kahramanlarımıza şait oluyoruz. Ne yazık ki “Burada hayal edebileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz” sloganına sahip fragman filmin konusu hakkında bize çok fazla detay vermiyor.

Muhtemelen bunun için sonraki fragmanları ya da doğrudan filmin çıkmasını beklememiz gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Minecraft filminin ilk fragmanını beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.