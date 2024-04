Minecraft Filmiyle İlgili Yeni Gelişme: Jason Momoa Duyurdu!

The Last of Us, oyun uyarlamaları arasında neredeyse öncü bir seri oldu diyebiliriz, öyle ki yakaladığı başarı beraberinde bir dizi oyun uyarlamasının da gelmesini sağladı ve bunlardan biri geçtiğimiz gün yayınlanan Fallout oldu. Şimdi de oyunlarla ilgili merakla beklenen bir başka projenin prodüksiyonu tamamlandı.

Jason Momoa kişisel Instagram hesabından, kendisinin ve diğer birkaç oyuncu ve ekip üyesinin yer aldığı bir fotoğrafla yaklaşmakta olan Minecraft filminin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Momoa filmi "inanılmaz bir film deneyimi ve hayatının en güzel anlarından biri" olarak tanımladı.

Minecraft filminin şu anda 4 Nisan 2025'te vizyona girmesi planlanıyor ve Momoa'nın yanı sıra Jack Black, Kate McKinnon, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks ve daha birçok büyük isim filmde rol alıyor. The Last of Us veya Fallout ile karşılaştırıldığında Minecraft gibi doğrusal olmayan bir şeyi uyarlamanın kendine özgü karmaşık zorlukları var ancak bu filmde nelerin sunulacağını da daha çok merak ettiriyor.

Canlı Aksiyon 'Minecraft' Filmi Hakkında Ne Biliyoruz?

It's Always Sunny in Philadelphia'nın yaratıcısı ve başrol oyuncusu Rob McElhenney yıllar önce projeye dâhil olmuş, daha sonra ayrılmış ve yerine Peter Sollett getirilmişti. Warner Bros, Nisan 2023'te birden ortaya çıkıp 2025 vizyon tarihini resmen açıklayana kadar filmin durma noktasında olduğuna inanılıyordu.

Momoa filmde rol alacağı bildirilen ilk isimdi ancak o zamandan beri yukarıda bahsedilen yıldızlar ve Emma Myers, Jemaine Clement ve Sebastian Eugene Hansen dâhil olmak üzere birkaç kişi daha kadroya katıldı.

Minecraft filminin konusu hakkında şu anda çok az şey biliniyor. Bununla birlikte zorlayıcı bir anlatıdan ziyade yaratıma odaklanan tamamen dokulu ve bloklu bir dünyayı alıp böylesine yıldızlarla dolu bir kadroyla canlı aksiyon bir gişe filmine uyarlamak kesinlikle eğlenceli bir içeriğe yol açacak gibi görünüyor.

Peki sizin Minecraft filminden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.