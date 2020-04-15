Minecraft'ın RTX ile Yenilenmiş Beta Sürümünü Hemen İndirin!

Milyonlarca Minecraft oyuncusu artık oyun dünyasını hiç olmadığı kadar canlı deneyimleyebilecek. Minecraft RTX’in bu hafta yayınlanacak Windows 10 açık betası, oyunu daha gerçekçi grafikleriyle cezbedecek.

Perşembe günü Windows 10 kullanan Minecraft oyuncuları, gerçek zamanlı ışın izleme (Path Tracing), daha gerçekçi malzemeler ve NVIDIA DLSS 2.0 içeren yeni nesil grafikleriyle merakla beklenen ücretsiz Minecraft güncellemesinin beta sürümünü indirebilecek.

Işın izleme ve yapay zekayı Minecraft'a getirmek için çalıştıklarını ve sonuçların şaşırtıcı olduğunu ifade eden NVIDIA Oyun Başkan Yardımcısı Jeff Fisher, “Topluluklarda Minecraft RTX için inanılmaz bir heyecan var ve onların neler yaratabileceklerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Altı yeni dünya, oyun içi Minecraft Marketplace'ten ücretsiz olarak indirilebilir olacak, işte Minecraft RTX ile sunulacak hazır haritalar:

Aquatic Adventure RTX

Color, Light and Shadow RTX

Crystal Palace RTX

Imagination Island RTX

Neon District RTX

Of Temples and Totems RTX

Minecraft RTX Nedir, Normal Oyundan Farklı mı?

Minecraft'taki inşa blokları fizik temelli renderlama (PBR) olarak bilinen bir teknik ve gerçek yaşamı taklit eden materyal özellikleriyle yükseltiliyor. Ayrıca Minecraft RTX DLSS 2.0’la birlikte keskin görüntüler oluştururken, kare hızlarını artıran gelişmiş bir yapay zeka ağı göze çarpıyor.