Minecraft Uygulamaları Kötü Amaçlı Yazılım İçeriyor!

Google’ın uygulama mağazası Play Store özellikle son zamanlarda kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaların fazlalığı ile sık sık gündeme geliyor. Google, bu tür uygulamaları içerisindeki tehditler tespit edilir edilmez kaldırmaya devam etse de akıllı telefon kullanıcıları olarak tehdit her zaman devam ediyor. Son paylaşılan bilgilere göre Minecraft uygulamaları da büyük bir çoğunlukla virüslü yazılımlar içeriyor.

Minecraft Uygulamaları İndirirken Dikkatli Olun

Önde gelen bir dijital güvenlik sağlayıcısı Avast, Google’ın uygulama mağazası Play Store’da yer alan Minecraft uygulamaları hakkında endişe verici bir açıklama yaptı. Şirkete göre Minecraft isimli video oyunu için duvar kâğıtları, görünümü iyileştiren yenilikler ve fazlası sunan bir dizi kötü amaçlı yazılım Play Store’da her gün yüzlerce kez indiriliyor. Bu uygulamaları indiren kişilerden her ay düzenli olarak para kazanılıyor. Güvenlik firmasına göre uygulama mağazasında bu tür uygulamalardan yaklaşık olarak yedi tane var fakat Google bunun için henüz harekete geçmedi.

Bu tip kötü amaçlı yazılımlara verilen isim fleecewaredir. Bu, dijital dünyanın en tehlikeli yazılımlarından biri olmakla birlikte akıllı telefon kullanıcılarını büyük bir risk altına atıyor. Bu amaçla geliştirilen uygulamalar, ilk olarak kullanıcılara kısa bir deneme süresi veriyor. Bu deneme süresi genellikle üç günden oluşuyor. Kullanıcılara cazip hizmetler sunan uygulamalar, deneme süresinden sonra kullanıcıların izni olmadan her hafta otomatik olarak 30 dolar ücret almaya başlar. Bu dolandırıcılar, bir kullanıcının yüklü bir uygulamayı ne kadar kısa süre içerisinde sileceğinin farkındadır.

Bu uygulamalar büyük bir çoğunlukla 5 yıldıza yakın bir dereceye sahip olur çünkü bu insanların uygulamayı beğendiğini ve ondan yana memnun olduğunu gösterir. Daha fazla kullanıcı kazanmak isteyen uygulamalar genellikle bu dereceyi yüksek tutmaya çalışır.

Avast’ın kötü amaçlı yazılım analiz ekibinin lideri Ondrej David, saldırının etkinliğini bu tür dolandırıcıların yalnızca indirdiği herhangi bir uygulamaya verdiği izinleri gerçekten okumayan akıllı telefon kullanıcılarını hedeflediğinden büyük bir zarara yol açtığını belirtti. Küçük yaştaki telefon kullanıcılarının uygulamalara verdiği izinleri genellikle okumadığı için dolandırıcıların hedeflediği kullanıcı kitlesi de genellikle küçük yaştaki çocuklardan oluşur.

Güvenlik firması, uygulama mağazasındaki bu tip uygulamaları zaten Play Store’a bildirdi fakat siz bunlardan herhangi birini yanlışlıkla bile olsa indirdiyseniz akıllı telefonunuzdan hemen kaldırmalısınız ve bu işlemin sonrasında Play Store üzerinden mevcut aboneliğinizi iptal etmelisiniz.