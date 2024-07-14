Miniproca Mini PC Tanıtıldı: Katlanabilir Dokunmatik Ekran ve Güçlü İşlemci!

Alışılmadık bir tasarıma ve alanındaki rakiplerine kıyasla üst düzey özelliklere sahip olan Miniproca mini PC tanıtıldı. 7 inçlik katlanabilir ve dokunmatik ekrana sahip olan bu mini PC, dokunmatik ekranın 90 derece katlanabilmesi ile dikkat çekiyor.

Dâhili ekranlı mini PC'lerin sayısı giderek artıyor ve yeni Miniproca mini PC bu alanda yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Kısa süre önce kitlesel fonlama platformu Kickstarter'da piyasaya sürülen ürünün çok yönlülük tercihi, her yere taşınabilir ve kolaylıkla kullanılabilir bir ürün sunuyor.

Miniproca mini PC Özellikleri

Miniproca mini PC, AMD Ryzen 9 6900HX APU'dan güç alırken AMD Radeon RX 680M grafik birimine sahip. Belirtilen AMD Ryzen 9 APU, 2022 yılında piyasaya sürülmüştü ve AMD yıllar geçtikçe daha üst sürümlerini de piyasaya sürdü ancak bu yeni mini PC'de bu model tercih edilmiş.

Miniproca mini PC, 8/16/32 GB kapasite seçeneklerine sahip 4800MHz DDR5 RAM'lerle geliyor. Depolama tarafında ise kullanıcılara 512GB, 1TB ve 2 TB seçenekler sunuluyor. Sağlam bir soğutma sistemi ve 400 rpm'de çalışabilen fanlarla gelen ürün, yoğun kullanım seanslarında bile cihazın yeterince soğuk kalmasını sağlıyor.

Cihazın ön tarafında iki USB-C bağlantı noktası, iki USB 3.2 Tip-A ve bir 3,5 mm kulaklık girişi bulunurken, arka tarafta ise DP 1.4, iki USB 2.0 Tip-A portu, bir HDMI 2.1 portu ve bir Tip-C portu bulunuyor.

Miniproca mini PC, Kickstarter'da 699$ dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu ancak teslimatların Ekim 2024'te başlaması planlanıyor.

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