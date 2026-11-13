32 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası

Minix, yeni mini bilgisayarı ER947-AI modelini satışa sundu. Çok şık bir tasarıma sahip olan mini PC'de AMD tarafından çok güçlü bir Ryzen işlemcisi bulunuyor. 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD ile birlikte gelen bilgisayarda gelişmiş bir soğutma sistemi de mevcut. Bu arada PC'de dahili ekran kartı yer alıyor.

Minix ER947-AI'ın Özellikleri Neler?

Özellik Minix ER947-AI İşlemci AMD Ryzen AI 9 HX 470 Ekran Kartı AMD Radeon 890M RAM 32 GB DDR5 Maksimum RAM Desteği 128 GB'a kadar Depolama 1 TB SSD Soğutma Buhar odası ve çift fan İşlemci güç seviyesi 65 W Görüntü çıkışları HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 USB bağlantıları 2 x USB4, 3 x USB-A 3.2 Gen 2 Ethernet 2 x 2.5 GbE Ekran desteği 4 adede kadar 8K ekran

Minix ER947-AI'nin Performansı Nasıl?

Mini bilgisayar gücünü Ryzen AI 9 HX 470 işlemcisinden alıyor. AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet Zen 5 ve sekiz adet Zen 5c olmak üzere toplamda 12 adet çekirdek mevcut. Zen 5 çekirdkeleri 5.2 GHz, Zen 5c çekirdekleri ise 3.3GHz hıza kadar çıkabiliyor. Grafik işlemlerini ise işlemciye entegre Radeon 890M üstleniyor.

Web tarayıcısında gezinme veya masaüstü kullanımı gibi işlerde AMD Radeon 890M düşük frekans hızında çalışabiliyor. Grafik gücü gerektiren uygulamalarda ise GPU, uygun çalışma koşullarında 3,1 GHz'ye kadar çıkabiliyor. Minix, işlemcinin uzun süre yoğun yük altında çalışabilmesi için buhar odalı soğutma sistemi kullanıyor. soğutma sisteminde iki adet fan da bulunuyor.

Minix ER947-AI'ın RAM ve SSD Kapasitesi Artırılabiliyor mu?

Bilgisayar, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD ile geliyor. RAM kapasitesi 128 GB'a kadar artırılabiliyor. Depolama alanını artırmak isteyenler de mevcut depolamayı daha yüksek kapasiteli bir SSD ile değiştirebiliyor. Yani kullanıcılar ihtiyaçlarına göre RAM ve depolama yükseltmesini kolayca yapabiliyor.

Minix ER947-AI'ın Bağlantı Seçenekleri Neler?

Minix ER947-AI'ın bağlantı seçenekleri arasında HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, iki adet USB4, üç adet USB-A 3.2 Gen 2 ve iki adet 2.5 GbE ethernet portu bulunuyor. HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 portları, aynı anda dört adede kadar 8K ekran kullanımını destekliyor.

Minix ER947-AI'ın Fiyatı Ne Kadar?

Minix ER947-AI için 1600 dolar başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 80 bin 588 TL'ye denk geliyor.

Minix ER947-AI Türkiye'de Satılacak mı?

Minix ER947-AI'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Minix'in bazı mini PC modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Minix ER947-AI'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Minix ER947-AI'ın dört adede kadar 8K ekran de desteğine sahip olmasının önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. 32 GB RAM günümüzde çoğu kullanıcı için yeterli olsa da bu kapasiteyi 128 GB'a kadar artırma imkânının olması da oldukça önemli bir detay. Bu sayede bilgisayar uzun süre boyunca sorunsuz kullanılabilecektir. Cihazda ayrıca işlemcinin uzun süre yoğun yük altında çalışmasına yardımcı olan bir soğutma sistemi bulunuyor.