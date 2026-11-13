Samsung Galaxy S27 Serisinin Duvar Kağıtları Ortaya Çıktı

Samsung'un Galaxy S27 serisi için hazırladığı resmi duvar kâğıtları ortaya çıktı. Bu duvar kâğıtları, yeni amiral gemisi telefonların hangi renk seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor. Ortaya çıkan görsellere göre lacivertten pembeye kadar birçok renk seçeneği yer alacak. Bunların yanı sıra bordo renk seçeneği de göreceğiz.

Galaxy S27 Serisinin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Samsung, önceki modellerde telefonun renklerine uygun duvar kâğıtları hazırlamıştı. Bu nedenle yeni amiral gemisi modellerinin renklerinin duvar kâğıdı renkleriyle aynı olması bekleniyor. Duvar kâğıtlarına göre Galaxy S27 serisinde lacivert, beyaz, açık mavi, pembe ve bordo olmak üzere beş farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Bordo seçeneği, daha önceki sızıntılarda bulunmuyordu. Daha önce ortaya atılan iddialarda beyaz, mavi ve pembenin yanında siyah ve mor renklerden de söz edilmişti. Bazı kaynaklar mor renk seçeneğinin yeni seride yer alacağını belirtmişti. Duvar kâğıtlarına aşağıda yer alan galeri üzerinden bakabilirsiniz.

Galaxy S27 Serisinde Hangi İşlemciler Bulunacak?

Daha öne ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S27 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından geliştirilen işlemcide 5.01 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Galaxy S27 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi yer alacak. Galaxy S27+'ın Avrupa pazarında Exynos 2700 işlemcisiyle birlikte geleceği öne sürüldü.

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy S27 serisinin 2027 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Tanıtım tarihinin henüz açıklanmadığını belirtelim. Bu arada yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S26 serisi, 2026 yılının Şubat ayında tanıtılmıştı.

Galaxy S27 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Galaxy S26 serisi, Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 serisinin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Galaxy S27 serisinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Duvar kâğıtlarında tercih edilen renk tonlarını çok beğendim. Bence bu renkler, yeni amiral gemisi modellerinin çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlayacaktır. Açık mavi ve pembe gibi canlı renkler, koyu renk tercih etmeyen kullanıcılar için iyi bir alternatif olacaktır. Bu beş rengin hangi modellere özel olacağı ise henüz belli değil.