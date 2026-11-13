Huawei'den Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei, yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Mate X8'in özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen yeni katlanabilir telefonda çok güçlü bir Kirin işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Huawei Mate X8'in Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Huawei Mate X8 İşlemci Kirin 9050 / Kirin 9050 Pro Dış ekran 6,5 inç Ana ekran 8,15 inç Ana kamera 50 MP, 1/1,28 inç sensör Ana kamera diyaframı Değişken diyafram Periskop kamera 50 MP Batarya En az 6.000 mAh

Huawei Mate X8'in Kamera Özellikleri Neler?

Mate X8'in arka kamera sisteminde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve periskop telefoto kamera bulunacağı söyleniyor. Ana kamerada 1/1,28 inç sınıfında sensör kullanılacak. Değişken diyafram özelliği, kameranın ortamdaki ışık miktarına göre lens açıklığını ayarlamasını sağlıyor.

Güneşli ortamlarda sensöre ulaşan ışık azaltılırken karanlık ortamlarda daha fazla ışık alınabiliyor. Bu özellik, farklı çekim koşullarında fotoğrafın pozlamasını kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Periskop telefoto kamera ise uzaktaki nesnelerin dijital yakınlaştırmaya kıyasla çok daha az kalite kaybıyla optik olarak yakınlaştırılmasını sağlıyor. Bu arada telefonun 10x optik yakınlaştırma sunan Ruiying Z10 kamera aksesuarıyla da uyumlu olacağı öne sürüldü.

Huawei Mate X8'in Ekranı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Mate X8'in dış ekranı 6,5 inç, telefon açıldığında kullanılan ana ekranı ise 8,15 inç büyüklüğünde olacak. Bu arada serinin bir önceki modeli Mate X7'de 8,0 inç ekran boyutu, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2500 nit parlaklık mevcut. Mate X7'nin ikinci ekranı ise 6,49 inç ekran büyüklüğüne sahip.

Huawei Mate X8'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Huawei Mate X8'in en az 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Katlanabilir telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızı ise henüz belli değil. Bu arada Mate X7'de 5.600 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Huawei Mate X8 Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre Huawei Mate X8, 24 Kasım 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Mate X7, 2025 yılının Kasım ayında tanıtılmıştı.

Huawei Mate X8 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Mate X8'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Mate X7, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Huawei Mate X8'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Huawei Mate X8'in kameradan işlemciye kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir katlanabilir telefon olacağını düşünüyorum. 10x optik yakınlaştırma sunan Ruiying Z10 kamera aksesuarı özellikle doğa fotoğrafçılığında önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada cihazın yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.