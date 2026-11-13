Philips 360Hz OLED Ekranlı Monitör Tanıttı! 26,5 İnç Büyüklüğünde

Philips, Evnia 27M4N8500V oyuncu monitörünü Çin'de satışa sundu. Monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Kullanıcı masadan uzaklaştığında ekranı otomatik olarak karartan bir sensör de mevcut. Bu arada normal kullanımda 26,5 inç görüntü alanına sahip olan ekran, bu modda 24,5 inç boyutuna indirilebiliyor.

Philips Evnia 27M4N8500V'nin Özellikleri Neler?

Özellik Philips Evnia 27M4N8500V Panel QD-OLED Ekran boyutu 26,5 inç Çözünürlük 2K Yenileme hızı 360Hz Tepki süresi 0,03 ms HDR parlaklığı 1.000 nit Senkronizasyon Adaptive Sync, NVIDIA G-Sync Renk kapsamı DCI-P3 yüzde 99 Bağlantılar 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C, 2 x USB-A, USB-B USB-C güç aktarımı 15W Hoparlör 2 x 5W

Philips Evnia 27M4N8500V'nin Ekranı Nasıl?

26,5 inç QD-OLED panel, 2K çözünürlükte 360Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, özellikle Counter-Strike 2 ve Valorant gibi rekabetçi oyunlarda önemli avantaj sağlıyor. Adaptive Sync ve Nvidia G-Sync desteği de oyun sırasında görüntü yırtılması gibi olası sorunları minimum düzeye indiriyor.

FPS oyuncuları için sunulan değişken çözünürlük modu, ekranın görüntü alanını 24,5 inçe indirerek 1080p çözünürlükte çalışmasını sağlıyor. 1:1 piksel eşlemesi kullanıldığı için görüntü ölçeklendirme işleminden geçmiyor. Bu sayede daha küçük ekran alanında oynamayı tercih edenler ayrı bir monitöre ihtiyaç duymuyor.

Monitörde CMOS sensör mevcut. Bu sensör, kullanıcının masa başında olup olmadığını algılıyor. Kullanıcı uzaklaştığında ekran otomatik olarak karartılıyor veya tamamen kapatılıyor. Monitör, HDR içeriklerde 1.000 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Yansıma önleyici kaplama ekranın ışığı yansıtma oranını yüzde 1,3'e düşürüyor.

Panel, DCI-P3 renk uzayının yüzde 99'unu kapsıyor. Fabrika çıkışında yapılan sRGB kalibrasyonunda Delta E değeri 2'nin altında tutuluyor. Delta E, ekrandaki renklerle referans renkler arasındaki farkı ölçüyor. Düşük değerler renklerin daha doğru gösterildiğini ifade ediyor.

Philips Evnia 27M4N8500V Hangi Bağlantılara Sahip?

Monitörde iki HDMI 2.1 girişi, bir DisplayPort 1.4, iki USB-A ve bir USB-B upstream bağlantısı bulunuyor. USB-C üzerinden 15W güç aktarımı da destekleniyor. Ses için iki adet 5W hoparlör kullanılıyor. Arka taraftaki Ambiglow aydınlatma monitörün çevresine ışık yansıtıyor. Stand ise yükseklik ve eğim ayarlarının yanında sağa sola döndürme ve ekranı dikey konuma getirme imkânı sunuyor.

Philips Evnia 27M4N8500V'nin Fiyatı Ne Kadar?

Philips Evnia 27M4N8500V için 3 bin 499 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 26 bin 417 TL'ye denk geliyor.

Philips Evnia 27M4N8500V Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Philips'in monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Philips Evnia 27M4N8500V'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Philips 22B2N2100'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi özellikle çevrim içi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca Adaptive Sync ve NVIDIA G-Sync özellikleri de oyunlar için oldukça önemli çünkü ekran yırtılması ve anlık takılma gibi olası sorunları minimum düzeye indiriyor.