Dev İndirim: Tır Sürme Oyunu Euro Truck Simulator 2 Çok Ucuzladı

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Simülasyon türünü seven oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) indirime girdi. Böylece çok sevilen tır sürme oyunu daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Peki, yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran ETS 2 kaç TL'ye satılıyor?

Euro Truck Simulator 2'nin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Euro Truck Simulator 2 yüzde 75 oranında indirime girdi. Tır sürme oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden ETS 2'nin standart sürümü, kampanya kapsamında 10.59 dolar (533 TL) yerine 2.52 dolar (126 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 24 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

Euro Truck Simulator 2'nin Premium sürümü yüzde 72 oranında indirime girdi. Premium sürümü 45.72 dolardan (2 bin 302 TL) 12.85 dolara (647 TL) düştü. Bu sürümde oyunun yanı sıra Going East, Scandinavia, High Power Cargo Pack ve Cabin Accessories dahil olmak üzere pek çok DLC yani indirilebilir içerik bulunuyor.

Euro Truck Simulator 2'nin Fragmanı

Euro Truck Simulator 2 Nasıl Bir Oyun?

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Euro Truck Simulator 2'de tır sürerek yükleri bir yerden başka bir yere taşıyoruz. Yükü belirlenen noktaya zamanında ve mümkün olduğunca hasarsız ulaştırmamız gerekiyor. Ayrıca tırı özelleştirebiliyoruz. Bu arada oyunda ayrıca nakliye şirketi kurup yönetebiliyoruz.

Başarılı oynanış sistemine sahip oyunda sürüş esnasında trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Kırmızı ışıkta geçmek ve başka araçlara çarpmak para kaybetmemize neden oluyor. 79 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "son derece olumlu" durumda.

Euro Truck Simulator 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon RX 460 / Intel HD 630 (2GB VRAM)

Euro Truck Simulator 2'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 590 (2GB VRAM)

Euro Truck Simulator 2 Kaç GB?

Euro Truck Simulator 2'nin bilgisayara sorunsuz bir şekilde yüklenebilmesi için en az 25 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa ister Windows'un program kaldırma özelliğini tercih edebilir ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanın artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Simülasyon türünü seven biri olarak Euro Truck Simulator 2'yi daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Sevdiğim bir müziği açıp uzun bir yolculuğa çıkmak ve yol boyunca farklı şehirler görmek çok keyifliydi. Yeni tırlar satın alarak şirketi büyütmenin ve tırları özelleştirebilmenin oyunu daha keyifli hâle getirdiğini düşünüyorum.