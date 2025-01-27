Avukatların, Kişisel Verilere Erişmek İçin Kullandığı Yasa Dışı Paneller Çökertildi!

Türkiye uzun bir süredir milyonlarca vatandaşın isim soyisim bilgilerinden hastane randuvalarına kadar pek çok bilgiyi içerdiği iddia edilen yasa dışı panel söylentileriyle yankılanıyor. Hackerlar tarafından oluşturulan bu veri tabanlarının birçok kişiye para karşı satıldığı, özellikle pek çok avukatın kişi bilgilerine erişmek amacıyla bu panelleri kullandığı öne sürülüyordu.

Bugün ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sözü edilen bu yasa dışı veri tabanlarına yönelik oldukça kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda siber saldırgan gözaltına alınıp tutuklandı.

Kişisel Bilgilerin Korunması Yönelik Yapılan Operasyonda 5 Kişi Tutuklandı

Aktarılanlara göre Mit koordinesinde ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda kişisel verilere yasa dışı yollarla erişen 5 siber salgırgan gözaltına alınarak tutuklandı.

Operasyon kapsamında özellikle avukatlar tarafından satın alınıp kullanıldığı söylenen “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen bazı veri tabanlarının da detayları ortaya çıkarıldı. Daha öncesinde ortaya atılan iddialara göre bu veri tabanları kişisel verilere yasa dışı erişim imkanı sağlayor. Kullanıcılar, panel adı verilen bu sistemler üzerinden istediği bir kişinin ad, soyad, T.C kimlik numarası, ikametgah adresi gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor.

Panelleri Kullanan Avukatlar Tespit Edilecek

MİT tarafından düzenlenen operasyon kapsamında da devlet birimlerine bağlı olarak çalıştığı gibi yanıltıcı bilgilerle satılan bu veri tabanlarının, yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve yasa dışı şekilde kişisel verilerine erişim sağladığı gün yüzüne çıktı.

Operasyon ile başlatılan soruşturma kapsamında bu tür panelleri kullanan avukatlara ilişkin detaylı incelemeler yapıldığı belirtiliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) önderliğinde gerçekleştirilen bu incelemelerde bu tür yazılımların hangi gruplar tarafından finanse edildiği de araştırılıyor.

🔴#SONDAKİKA | MİT, 140 Journos'ta bahsettiğim avukatların yasadışı kişisel veri sistemine ve kullananlara operasyonlar düzenledi.



5 şahıs gözaltına alındı. Şahısların tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



MİT, kişisel veri konusunda bugüne… https://t.co/0naXvDyfNi pic.twitter.com/QitBwIMm4j — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) January 27, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...