Sosyal medya kullanımı yediden yetmişe her yaşta artarken, zararlı içeriklerin sayısı da doğru orantıda yükseliyor. Özellikle yasa dışı bahis reklamları, son yılllarda giderek artıyor. Son olarak bu bahis reklamlarını yaptığı ve geniş kitllelere ulaştırdığı iddia edilen fenomenlere operasyon düzenlendi.

Sosyal Medya Fenomenlerine Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Bir süredir yasa dışı bahis reklamlarına açtığı savaş ile adından söz ettiren gazeteci ibrahim Haskoloğlu'nun yaptığı paylaşıma göre, bu suça karışan fenomenlere operasyon düzenlendi. İlk olarak Zeynep Buse Korkmaz adlı fenomen gözaltına alındığını iddia eden Haskoloğlu, hakkında gözaltı kararı çıkan diğer isimleri de paylaştı.

🔴#SOKDAKİKA | Yasadışı Bahis ile ilgili ifşa ettiğim Zeynep Buse Korkmaz adlı fenomen gözaltına alındı.



2. Dalga operasyonlar devam ediyor.



Bugün gözaltı kararı çıkan şahıslar:



• Salim Çato

• Zeynep Buse Korkmaz

• Buse Plan,

• Okan Serbes

• Tuna Yurdakul



Bu işlerin… https://t.co/8LY0NAnYeP — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) December 27, 2024

Buna göre; Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz, Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul isimli fenomenlerin de yer aldığı pek çok kişi operasyonun temel hedefinde.

Haskoloğlu aynı zamanda fenomenler ve bahis şirketleri arasında anlaşma sağlayan ve bu suçun organizatörü olduğu iddia edilen kişiler tarafından da tehdit edildiğini açıkladı. Konuyla iligli söz konusu sosyal medya ünlülerinden ise bir açıklama yapılmadı.