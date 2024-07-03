MIT'in Yeni Harikası: Zihin Kontrolüyle Hareket Eden Bionic Bacaklar

Yeni bir klinik denemede, MIT araştırmacıları tarafından geliştirilen "zihin kontrolüyle çalışan bionik bacak," ameliyat olanların doğal bacaklarına benzer şekilde işlev görmesini sağlıyor. Bu neuroprostetik bacak, geleneksel protezlerde görülmeyen esneklik sağlayarak, amputelerin hareket özgürlüğünü ve doğallığını artırıyor.

MIT'nin Yeni Keşfi: Zihin Kontrollü Bionik Bacaklar

MIT'nin Yang Bionik Merkezi'ndeki araştırmacılar, "bionic leg" olarak da bilinen neuroprostetik bacağı geliştirdiler. Bu sistem, amputelerin kas sinyallerini kullanarak ayak bileği hareketlerini yönlendiriyor.

Son klinik denemelerde, yedi amputenin katılımıyla yapılan çalışmada, neuroprostetik bacak doğal bacaklarla benzer hassasiyet ve hızı sağladığı kanıtlandı.

AMI (agonist-antagonist myoneural interface) adı verilen yeni bir cerrahi işlem gerekiyor. Bu yöntem, agonist ve antagonist kas çiftlerini fiziksel olarak birleştirerek ampute edilen bireylerin sinir sistemlerinin kas sinyallerini doğal olarak iletmelerini sağlıyor.

AMI operasyonu geçiren katılımcılar, neuroprostetik bacakları kullanarak daha hızlı ve doğal hareket edebilme yeteneğine sahipti.

Neuroprostetik bacak, katılımcıların düz bir yol üzerinde yürümesini, eğimli bir yüzeyi geçmesini, rampa kullanmasını, merdiven çıkıp inmesini ve engellerden kaçınarak başka bir düzey yüzeyi geçmesini sağladı. AMI operasyonu geçirenler, geleneksel amputasyon geçirenlerden daha iyi koordinasyon ve daha doğal hareket deneyimledi.

Hugh Herr, Yang Merkezi'nin ortak direktörü, "Beyin tarafından kontrol edilmeyen protezler, hastalar için bir araç gibi algılanır, bir marangozun çekiç gibi. Ancak kişi protezi doğrudan kontrol edip hareketini hissettiğinde, protez gerçekten kişinin anatomisinin bir parçası haline gelir. Bu, bu prosedüre tabi olan katılımcılar için oldukça duygusal olabilir," dedi.