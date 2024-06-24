MIT'nin Yapay Zekası "Gelecekteki Kendiniz" ile Konuşmanızı Sağlayacak!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, kişisel gelişimin yeni bir boyutunu sunan "Future You" adlı devrim niteliğinde bir yapay zeka sohbet robotu geliştirdi.

Geliştirilen proje, kullanıcıların kendi gelecek benlikleriyle sanal bir ortamda konuşmalar yapmalarına imkan tanıyarak kaygılarını azaltmalarına, motivasyonlarını artırmalarına ve daha bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmayı amaçladı.

Sohbet Botu İnsanları Gelecekteki Benlikleriyle Konuşturuyor

MIT Medya Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar, 18 ila 30 yaşları arasındaki genç yetişkinlere yardımcı olmak için geliştirilen proje, OpenAI'nin GPT-3.5 modelini kullanarak doğal dil işleme ve yapay zeka teknolojilerini bir araya getiriyor.

Proje hakkında konuşan MIT araştırmacısı Pat Pataranutaporn insanları, uzun vadeli refahları ve yaşam sonuçları için optimize eden daha akıllı seçimler yapmaları için motivasyon sağlamayı amaçladıklarını belirtiyor.

Öncelikle süreç, kullanıcıların kendileri, aileleri, arkadaşları, geçmiş deneyimleri ve gelecekteki hedefleri hakkında bir dizi soruyu yanıtlamalarıyla başlıyor.

Daha sonra, 60 yaşındaki görünümlerini tasvir etmek için dijital olarak yaşlandırılmış güncel bir fotoğraf sisteme ekleniyor. Dijital olarak yaşlandırılan görüntü, chatbot etkileşimi sırasında gelecekteki benliklerinin görselini temsil ediyor. Ortaya çıkan bilgiler ise oldukça tutarlı ve gerçekçi bir gelecek kişiliği yaratıyor.

Chatbot Projesi Olumlu Sonuçlar Sağladı mı?

Gerçekleştirilen ilk çalışma, 18 ila 30 yaşları arasındaki 344 katılımcı üzerinde umut verici sonuçlar verdi. Çalışmaya katılanlar, gelecekteki benlikleriyle sanal sohbetler yaptıktan sonra kaygı ve olumsuz duygu seviyelerinde bir azalma olduğunu bildirdiler.

Ayrıca, gelecekleriyle daha güçlü bir bağ kurdular. Böylece sağlık, eğitim ve finansal planlama konularında daha iyi kararlar alma ihtimalleri yükseldi.

Her yeni teknolojide olduğu gibi, bu projede de etik açıdan dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Araştırmacılar, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin aşağıdaki gibi zararlı sonuçlara yol açabileceğini de önemle vurguladı.