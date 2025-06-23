MMU KAAN'ın Yerli Motor İle Uçacağı Tarih Belli Oldu!

Savunma sanayisinde millîleşme hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Hava platformlarının kalbi sayılan motor teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak uzun süredir stratejik hedefler arasında yer alıyor. Bu kapsamda yürütülen projelerde artık kritik dönemeçlere girilmiş durumda. İşte MMU KAAN'ın yerli motor ile belirlenen uçuş tarihi ve detaylar...

TF35000 için tarih verildi: KAAN’a 2032’de entegre edilecek!

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN’a entegre edilecek olan TF35000 motoruyla ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. Demiroğlu TF35000’in ilk testlerinin 2026 yılında gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtirken motorun KAAN’a entegrasyonunun ise 2032 yılına hedeflendiğini duyurdu.

Bu açıklama Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı projelerindeki yerli katkı oranını daha da artırmaya yönelik kararlılığını gözler önüne seriyor. TF35000’in başarıyla test edilmesi yalnızca KAAN projesi için değil Türkiye'nin havacılık motor teknolojilerinde küresel rekabet gücü kazanması açısından da büyük önem taşıyor.

Proje kapsamında motorun test sürecinde elde edilecek veriler dayanıklılık, ısı yönetimi ve itki performansı gibi pek çok kritik metriğin optimize edilmesinde belirleyici olacak. 2032 yılına kadar yapılacak entegrasyon çalışmalarıyla birlikte KAAN tamamen yerli motorla havalanmaya hazırlanacak.

KAAN’ın yerli motorla uçması Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını minimize etme hedefi doğrultusunda atılmış en somut adımlardan biri olacak. Bu gelişme aynı zamanda ihraç potansiyeli yüksek platformlar için de teknolojik bir özgüven inşası anlamı taşıyor.

Önümüzdeki süreçte testlerin başarıyla tamamlanması sadece TUSAŞ için değil tüm savunma sanayii ekosistemi açısından bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...