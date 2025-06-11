MMU KAAN Ne Kadar? Fiyatı Belli Oldu!

Merakla beklenen cevap sonunda geldi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı MMU KAAN için birim fiyat belli oldu. Bu noktada Endonezya ile yapılan anlaşma büyük önem arz ediyor. Peki MMU KAAN ne kadar? İşte konuyla ilgili detaylar...

MMU KAAN Fiyatı Belli Oldu! İşte Endonezya İle Yapılan Dev Anlaşma!

Türk savunma sanayiinde tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği beşinci nesil savaş uçağı KAAN ilk kez yurt dışına ihraç ediliyor. Endonezya Indo Defence 2025 fuarı kapsamında 48 adet KAAN savaş uçağı satın almak üzere Türkiye ile 12 milyar doları aşan bir anlaşma imzaladı.

Bu sadece Türkiye için değil dünya savunma havacılığı için de dikkat çekici bir gelişme. Her biri yaklaşık 250 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen KAAN savaş uçaklarının teslimatı önümüzdeki 10 yıllık süreçte gerçekleşecek. Türkiye böylelikle 5. nesil savaş uçağı ihraç edebilen ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin arasına katılmış oldu.

Beşinci nesil savaş uçaklarının fiyatları gelişmiş görev kabiliyetleri, antiradar özellikleri ve ileri teknolojileri sebebiyle yüksek seviyelerde seyrediyor. KAAN’ın tahmini birim fiyatı olan 250 milyon dolar bazı muadilleriyle kıyaslandığında dikkat çekici bir seviyede zira;

F-35 Lightning II (ABD): Yaklaşık 85–110 milyon dolar (tek motorlu, maliyetler varyant ve alım miktarına göre değişiyor)

F-22 Raptor (ABD): Üretimi durdurulmuş olsa da, birim maliyeti ~250 milyon dolar civarında

Su-57 Felon (Rusya): Tahmini 45–70 milyon dolar, ancak üretim adedi ve operasyonel durumu sınırlı

Chengdu J-20 (Çin): Tahmini 110–130 milyon dolar, detaylar Çin tarafından açıklanmıyor

KF-21 Boramae (Güney Kore-Endonezya): Henüz tam anlamıyla operasyonel değil, birim fiyatı 65–85 milyon dolar olarak öngörülüyor

Eurofighter Typhoon (4++ nesil): Yaklaşık 90–120 milyon dolar, ancak beşinci nesil kriterlerine tam olarak uymuyor

KAAN’ın bu listeye göre yüksek fiyatlı gibi görünmesi aslında Endonezya’nın özel tercihlerine, üretim sayısına ve teknoloji paylaşımı politikalarına dayanıyor. Özellikle ABD’den alınması planlanan 24 adet F-15EX için 13.9 milyar dolarlık mutabakat göz önüne alındığında KAAN anlaşmasının birim maliyeti benzer hatta daha ekonomik bir seviyede kalıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...