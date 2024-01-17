Mobilde Chrome Deneyimi Artık Daha Güvenli Olacak: Yeni Güvenlik Özellikleri Geliyor!

Google'ın Android'deki Chrome sürümü yakında tarayıcının web sürümüyle aynı şekilde kişisel bilgilere erişimi sınırlamaya dayalı yeni gizlilik özellikleri kazanacak.

Android Police tarafından bildirildiği üzere en son Canary yapı sürümü 122 artık kullanıcıların web sitelerinin konum gibi kişisel verilerine erişimini daha iyi kontrol etmelerini sağlayan web sitesine özgü kontroller içeriyor.

Uygulama bildirimlerine benzer şekilde çalışan uyarılar, Chrome'un bu deneysel sürümünde kullanıcılara bir sitenin hangi veri izinleri ve cihaz özelliklerine erişim istediğini göstermek ve bunlar arasında seçim yapabilmeniz için pop-up vari bir pencere ile karşınıza çıkıyor.

Site Bazlı İzin Seçenekleri Geliyor

Örneğin bir site kameranız, dosyalarınız veya konum verileriniz gibi cihazınızın özelliklerinden herhangi birine erişmeye çalıştığında, bu uyarılar size isteği kabul etme veya reddetme seçeneği sunarak karşınıza çıkacak.

Android'de Chrome'un bu sürümünü kullananlar buradan üç site izni arasından seçim yapabilecekler: 'Bu seferlik izin ver', 'Her ziyarette izin ver' ve 'İzin verme'.

Bu özelliğin eninde sonunda Android'de Chrome'un kararlı ve dolayısıyla genel kullanıma hazır bir sürümünde yer alacağını varsayarsak, kullanıcılara başka bir güvenlik katmanı daha sunularak, belirli veriler ve cihaz özellikleri üzerinde daha ayrıntılı kontrol sahibi olmalarını ve güvendikleri ve güvenmedikleri web sitelerine erişebilmeleri daha kolay olacak.

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