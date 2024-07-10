Mobil Uygulamaların Türkiye'den Kazandığı Para Dudak Uçuklattı!

Akıllı telefonların günlük hayatın bir vazgeçilmezi haline gelmesiyle mobil uygulamalara olan ilgi ve ihtiyaç bir hayli arttı. Geliştiriciler, mobil pazardan en büyük payı alabilmek için günden güne yeni uygulamalarını piyasaya sürerken, belirli aralıklarla gelen raporlar sektörün son durumunu ortaya koyuyor.

Mobil Uygulama Geliştiricileri 2024 Yılında Türkiye'den Ne Kadar Para Kazandı?

1 Ocak - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Türkiye'de en çok para kazanan mobil uygulama geliştiricisi, İstanbul ve Londra merkezli Dream Games oldu. Royal Match ve Royal Kingdom isimli oyunlarıyla 685 milyon doları kasasına koyan şirketi, Rockstar Games ve 2K gibi stüdyolarla tanıdığımız Take-Two Interactive takip etti.

2024’ün ilk yarısında; Türkiye’deki yayıncıların, AppStore ve GooglePlay’den kazandıkları… pic.twitter.com/onIzSTKxU2 — Erman Kaya (@_ErmanKaya) July 10, 2024

Take-Two Interactive, Toon Blast, Toy Blast ve Match Factory isimli oyunlarıyla ülkemizde 280 milyon dolar kazanırken, İstanbul merkezli Codeway Dijital Hizmetler Anonim Şirketi ise bünyesinde barındırdığı uygulamalardan toplamda 57 milyon dolar gelir elde etti.

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