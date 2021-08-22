Moderna HIV Aşısı İçin Testlere Başlıyor: Tarih Verildi

Bilim insanları, senelerden beri etkili bir HIV aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve şimdi mRNA teknolojisinin gelecek vadettiğini düşünüyor. COVID-19 aşısı ile kalıpları yıkan aynı mRNA teknolojisini kullanan Moderna, HIV için iki aşı geliştirdi.

National Institutes tarafından yer verilen bir ifadelere göre her ikisinin de klinik denemeleri perşembe günü başlayabilir.

Moderna HIV Aşısı İçin Test Sürecinde Neler Dikkate Alınacak?

Aşı testlerinin ilk aşamasında öncelik aşıların ne kadar güvenli olduğuna verilecek. Bunun yanı sıra bağışıklık ve antikor oranları ölçülecek. Aşıların güvenli olduğu kanıtlanırsa ne kadar etkili olduğunun belirlenmesi için araştırmacıların ek testler gerçekleştirmesi gerekecek.

Çalışmanın katılımcıları, HIV teşhisi konmamış 18-50 yaş aralığındaki yetişkinleri içerecek. San Antonio'da yer alan Texas Üniversitesi, George Washington Üniversitesi, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Emory Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen çalışma, International AIDS Vaccine Initiative tarafından da destekleniyor.

Broad Institute of MIT and Harvard'a göre HIV ya da immün yetmezlik hastalıkları için etkili bir aşı elde etmek, bağışıklık sistemlerinin HIV ve diğer virüslere karşı verdiği tepkinin değişiklik göstermesi dolayısıyla bir hayli zor.

Aşılar, bağışıklık sistemini antikor üretmesi ve virüse karşı uyarması bakımından doğal enfeksiyonlar gibi davranır ancak enstitünün paylaştığı bilgilere göre vücut çiçek hastalığı ya da çocuk felci gibi virüslere karşı reaksiyon gösterse de HIV'yi tabiri caizse görünmez kabul ediyor.

Moderna, bağışıklık sistemini diğer aşılardan farklı bir şekilde ele alan mRNA teknolojisini kullanan ilk HIV aşılarını geliştirmeye çalışıyor. Araştırmacılar, mRNA teknolojisini kullanan COVID-19 aşılarında yakalanan başarının söz konusu yeni aşılarda da gözlemlenmesini umuyor.

BM'nin (Birleşmiş Milletler) verilerine göre 2020 yılında dünya genelinde HIV ile yaşamakta olan insan sayısı 37,7 milyondu. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından sağlanan bilgilere göre bu sayı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,3 milyon.

Şu anda HIV için başka bir aşı geliştiren şirketin de yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştiren Johnson & Johnson olduğu biliniyor. Şirket, geliştirilen aşının Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'da yer alan 3.800 erkek üzerinde test etmeye başlayacağını açıklamıştı.