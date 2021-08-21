Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), BioNTech aşısına tam onay vermeye hazırlanıyor. Peki, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer ile BioNTech tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıya ne zaman tam onay vereyecek? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

FDA, BioNTech Aşısına Ne Zaman Tam Onay Verecek?

The New York Times tarafından paylaşılan bir rapora göre Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen aşıya tam onay verecek.

Aktarılan bilgilere göre Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer/BioNTech aşısına pazartesi günü tam onay verebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde aralık ayında BioNTech aşısına acil kullanım izni verilmişti. Aşı, aralık ayından bu yana acil kullanım izni kapsamında kullanılıyor. Pfizer ile BioNTech, tam onay verilmesi için mayıs ayında FDA'ya başvurmuştu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 203 milyondan fazla doz BioNTech aşısı uygulandı. Geçtiğimiz hafta ABD'de üçüncü doz ile ilgili önemli bir karar alınmıştı.

NY Times tarafından aktarılan bilgilere göre Biden yönetimi, çoğu Amerikalının ilk aşılarının tamamlanmasından sekiz ay sonra takviye olarak bir doz daha koronavirüs aşısı yaptırmaları gerektiğine karar verilmişti.

Yetkililer, The New York Times'a yapmış olduğu açıklamada kararın henüz kamuoyuna açıklanmadığını ancak içerisinde bulunulan haftanın bitmesine yakın gibi erken bir tarihte duyurulabileceğini ve üçüncü doz takviyelerinin eylül ayının ortasından itibaren vatandaşlara sunulacağını söylemişti.

FDA, bağışıklığı zayıflayan kişilerin takviye doz almasını 12 Ağustos'ta onaylamıştı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri şu anda diğer kişiler için ek doz alınmasını önermiyor. Aşılar halka sunulmadan önce FDA'nın ek doza onay vermesi gerekecek. İlk takviye aşının sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve huzurevindeki çalışanlara yapılması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, geçen günlerde takviye aşı ile ilgili bir açıklamada bulunmuştu. DSÖ, delta varyantından korunmak için ek doz aşı planını hayata geçirmek isteyen ülkelere bu planını en azından eylülün sonuna kadar erteleme çağrısında bulunmuştu.