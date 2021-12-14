Moderna mRNA Grip Aşısının Faz 1 Sonuçlarını Açıkladı

Moderna, mRNA grip aşısı ile ilgili önemli bir aşama katetti. Biyoteknoloji şirketi, mRNA tabanlı aşının faz 1 sonuçlarını açıkladı. Faz 1 kapsamında aşı uygulanan kişilerin çoğunda yüksek seviyede antikor oluştu. Grip aşısının klinik çalışmalarına ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, yeni tip koronavirüs aşısında kullanılan mRNA teknolojisi ile grip aşısı geliştirdi. Şirket, geliştirdiği aşının başarılı olup olmadığını gözlemlemek için faz 1 aşamasını başlatmıştı.

Moderna, cuma günü faz 1 çalışmasının sonuçlarını yayımladı. İnsanlar üzerinde denenen mRNA tabanlı aşının güvenli olduğu tespit edildi. Toplamda 500 kişinin katıldığı faz 1 çalışmasında 180 kişide yüksek düzeyde antikor meydana geldi. Bu kişiler arasında yaşlıların ve gençlerin olduğu belirtildi.

Biyoteknoloji şirketi Moderna CEO'su Stephane Bancel, konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Faz 1 sonuçlarından memnun olduğunu belirten Bancel, yeni tip koronavirüs salgınından önce bile solunum enfeksiyonları nedeni ile her yıl yaklaşık olarak 3 milyon insanın hayatını kaybettiğini ve çok daha fazla kişinin bu virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Moderna mRNA Grip Aşısının Yan Etkileri

Enjeksiyon bölgesinde ağrı

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Faz 1 çalışmasında gönüllülerde meydana gelen yan etkiler de incelendi. Gençlerde yaşlılara kıyasla daha sık görülen yan etkilerin genel olarak hafif olduğu açıklandı. Yan etkiler arasında kas ve eklem ağrıları, enjeksiyon bölgesinde ağrı ve baş ağrısının yer aldığı belirtildi.

mRNA tabanlı grip aşısının ikinci aşaması geçtiğimiz ay başladı. Faz 2 ara sonuçlarının 2022 yılının başlarında açıklanması bekleniyor. Biyoteknoloji şirketi, grip aşısını daha geleneksel yöntemlerle geliştirilmiş ruhsatlı aşılarla karşılaştırmayı amaçlıyor.

Günümüzdeki grip aşılarının çoğu inaktif aşılardır. Bu aşıların etkinliği yaklaşık yüzde 40 ile yüzde 60'dır. Moderna ve Sanofi dahil olmak üzere birçok aşı üreticisi mRNA teknolojisini kullanarak bağışıklık oluşturma ve geliştirme sürecini hızlandırmanın yanı sıra etkinlik oranını da arttırmayı hedefliyor.

Moderna'nın deneysel grip aşısı A/H1N1, A/H3N2, B/Yamagata ve B/Victoria olmak üzere dört farklı grip türünü hedef alır. Şirket ayrıca farklı grip aşıları üzerinde de çalışıyor.