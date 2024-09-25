Merakla beklenen Monster Hunter Wilds'ın çıkış tarihi belli oldu. Bugün düzenlenen State of Play'de yeni bir fragmanla karşımıza çıkan geliştirici Capcom, bir yandan bize oyunun sunacaklarını gösterip heyecanı artırırken diğer yandan da Monster Hunter Wilds için merakla beklenen çıkış tarihini duyurdu.

Monster Hunter Wilds Ne Zaman Çıkacak?

Aslında Monster Hunter Wilds yeni bir sürpriz değil. Oyun ilk olarak 2023'ün Aralık ayında yılın oyunlarının seçildiği The Game Awards esnasında duyuruldu. O zamanlar sadece 2025 yılında PC, Xbox Series X-S ve Playstation 5 için çıkış yapacağı duyurulan oyunun kesin çıkış tarihi belli değildi.

Ancak 25 Eylül'de düzenlenen State of Play'de bu gizem de ortadan kalktı. Buna göre merakla beklenen Monster Hunter Wilds, 28 Şubat 2025'te oyuncularla buluşacak. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla oyun, Monster Hunter'ın sevilen oynanış mekaniklerini etkileyici bir hikaye ile birleştirecek.

Elbette ki odağında "canavarlarla savaşmak" olan oyun, yeni mekanikleri de barındıracak. Örneğin oyuncular Sapan ve Kanca kullanarak savaşabilecek ve çevre ile etkileşime geçebilecek. Hatta videoda göründüğü kadarıyla dilerlerse bir canavarın başına mağara yıkılmasını bile sağlayabilecek.

Ne yazık ki tüm bu anlattıklarım ve fazlasını görmek isteyen oyumların 28 Şubat tarihine kadar beklemesi gerekecek. Peki siz Monster Hunter Wilds hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunun fragmanı sizde merak uyandırdı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.