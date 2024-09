PlayStation'dan "Ne Gerek Vardı" Dedirten Horizon Zero Dawn Remastered Hamlesi

Sony, 25 Eylül'de düzenlediği State of Play etkinlğinde PlayStation'a çıkacak yeni oyunları gösterdi. Nispeten sönük diyebileceğimiz sunumda çoğunlukla orta öçekli yapımlar yer alırken, Ghost of Yotei muhtemelen gecenin en dikkat çeken duyurusu oldu. Ancak etkinliğin en "ilginç" gelişmesi Horizon Zero Dawn cehpesinden geldi. Horizon Zero Dawn Remastred, PC ve PS5 için duyuruldu. İşte detaylar.

Horizon Zero Dawn Remastered Ne Zaman Çıkacak?

Bir süredir yapılması beklenen Horizon Zero Dawn Remastered duyurusu sonunda geldi. PlayStation cephesi bugünkü State of Play'de 2017'de PS4'e çıkan oyunun "Remastered" versiyonunun PC ve PS5 için çıkacağını doğruladı. Geliştirici Guerrilla Games'in açıklamasına göre oyunun grafikleri Horizon Forbidden West gibi yeni nesile ayak uyduracak şekilde güncellendi.

Ayrıca bazı yeni diyaloglar da oyuna eklenirken pek çok konuda iyileştirmeler yapıldığı söylendi. Şu an için ön siparişte olan oyunun çıkış tarihi ise 31 Ocak. Belirtmekte fayda var ki bu geçmişte Witcher gibi oyunlarda olduğu gibi ücretsiz bir yükseltme olmayacak. Halihazırda 2017 sürümüne sahip olan PlayStation sahipleri yeni sürüme geçmek için 9.99 dolar ödeyecek.

Ne yazık ki bunun Türkiye'de ne kadar olacağı şu an için belirsiz. Ancak asıl ilginç olan ise Horizon Zero Dawn Remastered'a pek de ihtiyaç olmaması. Oyun, 2017'de ilk çıktığında pek çok noktada eleştirilse de grafikleri ile herkesin beğenisini kazanmayı başarmıştı. İnsanlar özellikle de o zayıf donanımla nasıl bu grafik kalitesini yakaladığını sorgulamıştı.

Her ne kadar günümüzde nefes kesici olmasa da Horizon Zero Dawn oldukça iyi bir görsel kaliteye sahip. Bu nedenle insanlar Sony'nin yeni bir oyun için harcayabileceği kaynakları ihtiyaç olmayan bir Remastred için harcamasına tepkili. Yine de eminiz ki Horizon Zero Dawn Remastered, deneyen tüm oyuncuların beğenisini kazanacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Horizon Zero Dawn Remastered'a gerçekten ihtiyaç var mıydı yoksa 2017 sürümü grafik anlamda sizin için yeterli miydi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.