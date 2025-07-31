Üç Günde 8 Milyon Sattı, Şimdi Adı Bile Anılmıyor: Bu Oyunu Herkes Unuttu!

Capcom'un bu yılın şubat ayında piyasaya sürdüğü Monster Hunter Wilds, başarılı bir çıkış yaptı ve yılın en dikkat çekici oyunlarından biri oldu. Hatta rekor bile kırdı. Öyle ki çıkışından sonra üç gün içinde 8 milyon kopya satarak Capcom'un şimdiye kadarki en hızlı çıkış yapan oyunu oldu.

Ancak oyun, çıkar çıkmaz gördüğü ilgiyi sürdüremedi. Oyun devi 2025 yılının 1. çeyreğine ilişkin finansal raporunu paylaştı. Bu raporda yer alan bilgilere göre Monster Hunter Wilds, en az satan ikinci oyun oldu. İşte ayrıntılar...

Rekorla Çıkış Yapan Monster Hunter Wilds, Resmen Battı

Söz konusu rapora göre Monster Hunter Wilds, son çeyrekte yalnızca 477 bin adet kopya satabildi. Böylece oyunun toplam satış rakamı 10,58 milyona ulaştı. Ancak önemli bir detayı hatırlatmak gerekiyor. Bu 10 milyon barajı zaten nisan ayında aşılmıştı. Dahası, 2021 çıkışlı Monster Hunter Rise, son oyunu 90 bin adet farkla geride bırakarak ondan daha fazla satış yaptı.

Bir oyunun zamanla oyuncu kaybetmesi normal kabul ediliyor fakat Monster Hunter Wilds’ta yaşanan bu sert düşüş pek çok kişi için şaşırtıcı. Ancak bu gerilemenin ardında oldukça net sebepler bulunuyor. Birçok oyuncu, özellikle PC platformundaki teknik sorunlardan yakınıyor. Güncellemeler geldikçe bu sorunların daha da artan bir hale gelmesi, oyuncuları ciddi şekilde rahatsız etmiş durumda.

Teknik aksaklıkların yanı sıra içerik anlamında da oyunculara beklenen verilemedi. Bu durum oyunun Steam'deki oyuncu tabanının yüzde 98’ini kaybetmesine yol açtı. Monster Hunter Wilds eski günlerine geri dönebilecek mi, Capcom bu gidişatı tersine çevirecek adımlar atabilecek mi, bunu zaman gösterecek.

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