Monster Uygun Fiyata Premium Özellikler Sunan Pusat Ghost Pro'yu Tanıttı

Türkiye'nin önde gelen bilgisayar üreticilerinden Monster Notebook, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda sadece dizüstü bilgisayar değil çevre birimleri de üreten şirket, Pusat ailesinin en üstün ve en yeni üyesi Pusat Ghost Pro kablosuz oyuncu mouse ürününü basına özel düzenlenen etkinlikte tanıttı. İşte detaylar!

Monster Pusat Ghost Pro, 2.499 TL'den Satışa Çıktı

Monster Notebook, yeni Pusat ürün ailesini duyurdu. Kablolu kablosuz seçenekleriyle en üstün özellikleri barından ürünler, kalite ve performansı bir arada sunuyor. Oyuncu odaklı yapısıyla dikkat çeken ürünlerin en üst seviyesinde benzersiz tasarımıyla Pusat Ghost Pro kablosuz oyuncu mouse geliyor.

FPS (First Person Shooter) oyunları için özel olarak geliştirilen ürün, yüksek performans sunarken hafifliğiyle de dikkat çekiyor. Oyuncuların ihtiyaçları dinlenerek geliştirilen Pusat Ghost Pro, sade ve hafif tasarım yapısıyla dikkat çekiyor. Toplam ağırlığı 54 gram olan ürün, üstün ergonomik yapısıyla rekabetçi oyunlarda her zaman avantaj sağlıyor.

Ürün özel tasarımı sayesinde kullanıcıların ihtiyaç duyduğu ani mouse hareketlerini kolayca gerçekleştirmeleri için yardımcı oluyor. Rekabetin yüksek olduğu zorlu oyunlarda fark yaratmayı sağlayan ürün, mekanik anahtarları sayesinde uzun süreli tıklamaya imkan sağlıyor.

Profesyoneller ve yüksek rekabetçi oyunlarda kendi hikayelerini yazmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen Pusat Ghost Pro, teknik özellikleriyle eşsiz bir deneyim sunuyor. Üzerinde PixArt PAW 3395 sensörü bulunan ürün, 26.000 DPI değeri, 50G hızlanma değeri ve 650 IPS tarama hızıyla kusursuz bir okuma yeteneğiyle geliyor.

54 gram ağırlığa sahip olan ürün, 80 saat aktif kullanım imkanı tanıyor. Pusat Ghost Pro beraberinde gelen kablosuz alıcıyla mouse ile dongle arasındaki mesafeyi minimuma indirerek kesintisiz bağlantı sunuyor.

Kişiselleştirme deneyimini en üst seviyeye taşıyan Pusat Ghost Pro, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Kutu içerisinden çıkan 2 set ve 2 renk olarak çıkan özel Grip Tape seti, zengin bir deneyimi mümkün kılıyor. Monster yeşili ve siyah renkleriyle kişiselleştirme imkanı tanıyan ürün, ihtiyaçlara göre özelleştirilebiliyor.

Kutu içerisinde şarj kablosu ve 2 adet Monster logo çıkartma da yer alıyor. Ayrıca yüzde 100 PTFE malzemeden üretilmiş süper kaygan skatezler de kutu içerisinden çıkıyor. Daha fazla bilgi için buraya tıklayarak Monster'in sitesine ulaşabilirsiniz.