Monster'ın Oyuncu Monitörü Aryond A27 V1.1 Satışa Çıktı!

Monster Aryond A27 V1.1 satışa sunuldu. Monster Aryond A27 V1.1 özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte Monster Aryond A27 V1.1 özellikleri ve fiyatı.

Monster Aryond A27 V1.1 Özellikleri

27 inç 1500R kavise sahip panel ile gelen Aryond, 240 Hz FHD (1920x1080) VA paneli ile ön plana çıkıyor. Aryond, 3000-1 kontrast değeri ile dengeli ve derin siyah renkler sunarken; 400 Nit parlaklığı ile yüksek ışıklı ortamda rahat bir çalışma ve izleme olanağı sağlamakta.

1 ms tepki süresi, %119,9 SRGB profesyonel renk gamı ve HDR ve DCR özellikleri ile akıcı ve gerçekçi bir görünüm için ihtiyaç duyulan tüm özellikleri barındırıyor. AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojileri ile desteklenen monitör, yırtılma, gecikme ve kayma ihtimallerini sıfıra indiriyor.

Monitör ayrıca anti-flicker teknolojisi ile gözlerde yorulmaya bağlı olarak ortaya çıkan sulanma ve kaşıntı gibi rahatsızlıkları minimuma indirmenin yanı sıra düşük mavi ışık filtresi ile gözleri zararlı mavi ışıklardan koruyor.

130 mm yükselebilen, 30 derece sağa ve sola dönebilen monitör, öne 5 derece, arkaya ise 15 derece ayarlanabiliyor.

Monster Aryond A27 V1.1 Fiyatı

Monitörün fiyatının 1.999 TL olduğu açıklandı. Aryond'un kutu içeriğinde, HDMI ve Display Port kablosu yer alıyor. Ayrıca, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacı ile kutu içerisinden stand ayağı montajlı şekilde çıkıyor. Monster'ın monitör için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

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