Monster'da Vade Farksız 12 Taksit Kampanyası Başladı!

Türkiye'nin önde gelen bilgisayar üreticilerinden Monster Notebook, bilgisayarını yenilemek isteyen ama işin ödeme kısmını fazla düşünenler için yeni kampanyasını başlattı. Buna göre kullanıcılar, peşin fiyatına 6,9 veya 12 taksit seçenekleriyle; Abra, Tulpar, Semruk, Markut veya Huma ürünlerine sahip olabiliyor. Eğer siz de yeni bir Monster bilgisayar almayı düşünüyorsanız işte detaylar!

Monster Notebook, Peşin Fiyatına Taksit ve Kolay Ödeme Seçenekleriyle Karşınızda

Monster Notebook, bilgisayar almayı kolaylaştıran yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında Abra, Tulpar, Semruk, Markut veya Huma bilgisayar modellerinden istediğinize peşin fiyatına 6, 9 veya 12 taksit seçeneğiyle sahip olmak mümkün. Üstelik sadece bu kadarla sınırlı değil.

Kuveyt Türk kart sahipleri vade farksız 12 taksit imkanı ile istedikleri ürünlere sahip olabiliyorken, Ziraat Bankası Bankkart sahipleri de vade farksız peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle diledikleri ürünleri satın alabiliyor ve 3.000 TL’ye varan Bankkart lira kazanma şansı yakalıyor.

Ziraat Bankası Bankkart sahipleri ise tek seferde yapacakları 30.000 TL’lik alışverişe 1.500TL, 40.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 3.000 TL Bankkart puan kazanıyor. Bu fırsattan yararlanmak adına tek yapmanız gereken ise Monster Notebook web sitesini ziyaret etmek.

Satışta olan tüm Monster Notebook, modellerinde olduğu gibi kampanya kapsamındaki modellerde de "Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi" var. Gelecekte bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcıların tek yapması gereken ise anlaşmalı kargo şirketleri ile ücretsiz bir şekilde bilgisayarlarını Monster teknik servislerine göndermek.

Buna ek olarak yeni aldığınız Monster Notebook modelinde, ilk 15 gün içinde koşulsuz iade ve ilk 30 gün içinde bir adet ölü piksel çıksa bile birebir panel değişimi garantisi sizleri bekliyor. Peki siz Monster Notebook kampanyasını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi ve almak istediğiniz modeli nedeniyle birlikte yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.