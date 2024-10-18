ChatGPT, Windows'a Geliyor: Kullanıcılara Copilot'u Unutturacak

OpenAI, yapay zeka destekli sohbet botu olan ChatGPT'nin özel Windows sürümünü test etmeye başladığını duyurdu. Yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI, şu anda sadece ChatGPT Plus, Team, Enterprise ve Edu kullanıcılarına özel olarak sunulduğunu belirtti.

ChatGPT'nin Windows versiyonu şu anda test sürecinde. Tüm Windows kullanıcılarına sunulması için henüz oldukça erken. Şirket, yılın ilerleyen dönemlerinde sunulacak tam erişim deneyiminden önce yayınlanacağını belirtti.

ChatGPT'nin Windows Sürümü, Microsoft'un Copilot'unu Unutturabilir

OpenAI'ın ChatGPT'sinin resmî Windows masaüstü sürümünde hâlihazırda Copilot ile yapılabilen her şeyi yapmak mümkün olacak. Dosyalar ve fotoğraflar hakkında sorular sorulabilecek ve cevaplar alınabilecek.

PDF belgeleri ChatGPT'ye gönderilip ondan belgenin özetini çıkarması istenebilecek. ChatGPT'nin macOS versiyonunda olduğu gibi, Windows sürümünde de diğer uygulamalar açıkken kullanmasını kolaylaştıracak bir pencere modu bulunuyor. Kullanıcılar bu sayede aynı anda hem ChatGPT'ye bir şeyler sorup hem başka işlerle uğraşabilecek.

Dosya ve fotoğraf yükleme ve belge özetleme gibi özelliklerin yanı sıra OpenAI'ın DALL-E 3 görüntü oluşturucusu ile görüntü de oluşturulabilecek.

ChatGPT'nin Windows Versiyonu Sürprizlerle Dolu

ChatGPT'nin Windows versiyonunun en yeni model geliştirmeleri ile geleceği belirtiliyor. Şirketin en yeni ve en akıllı modeli OpenAI o1 modeline erişmek de mümkün olacak.

ChatGPT'nin Windows sürümü çoğu Windows 10 bilgisayarda çalışabiliyor fakat şu anda ChatGPT'nin diğer sürümlerine kıyasla biraz sınırlamalarla geliyor.

Gelişmiş ses modu da dahil olmak üzere birçok özellikten yoksun. Genel olarak bakıldığında işlevsellik bakımından epey kısıtlı bir sürüm.

Yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.