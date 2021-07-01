Monster #WASD Etkinliğinde Öne Çıkanlar: Yeni Mağazalar Yolda!

Monster #WASD etkinliği 30 Haziran tarihinde gerçekleşti. Yılın en büyük çevrim içi etkinliğinde teknolojiden oyuna ve e-spora, kreatif içerik üreticiliğinden girişimciliğe pek çok alandaki gelişmeler paylaşıldı. Ayrıca Monster Notebook'un yeni mağazalar açacağı da açıklandı.

Monster #WASD Etkinliğinin Özeti

Dün akşam gerçekleşen etkinlikte Monster Notebook, yeni ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmanın yanı sıra oyuncular, espor hayranları, kreatif içerik üreticileri ve girişimciler için hayata geçirdiği proje ve inisiyatiflerini de tanıttı.

Tanıtımı yapılan ürünler arasında Monster Notebook’un yeni model dizüstü bilgisayarları, Pusat serisi yeni oyuncu aksesuarları, ev-ofis ürünleri ve yayıncılar için üretilen streaming ekipmanları öne çıktı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Monster Notebooklar ve Monster Pusat markaları ile son bir yılda 100 binden fazla ürün satışı gerçekleşti.

Şirket, Pusat Pro Flight stick, Pusat Web Cam, Pusat USB yayıncı mikrofonu, Dockstation, Aryond A32 gaming monitör ve suya dayanıklı bluetooth hoparlör Bukra ile aksesuar portföyünü genişletti. Firma bu sayede 2021 yılının ilk yarısında PUSAT serisinin gelirlerinde yüzde 128 oranında büyüme elde ettiğini açıkladı.

Monster Notebook, Monster Ambassador Program (MAP) kapsamında içerik üreticilerine ekipman ve cihaz desteği sağlıyor. Programa katılanlar MAP sistemi üzerinden ihtiyaçları olan cihaz veya aksesuarları seçerek belirlenen süreler dahilinde cihazları kullanabiliyor ve bu ürünler hakkında kendi platformlarında paylaşım yapabiliyor. Büyük ödüllü yarışmalara da ev sahipliği yapacak MAP'in başvuruları 30 Haziran itibarıyla açıldı.

Monsters Reloaded isimli e-spor etkinliği bu yıl Intel’in partnerliğinde çok daha kapsamlı olarak gerçekleşecek. CS:GO, Valorant, Rocket League, Fortnite, Minecraft gibi oyunların turnuvalarını kapsayan Intel Monsters Reloaded etkinliğinde açık turnuvalar, akademi turnuvaları ve haftalık eğlenceli turnuvalar yer alacak. Altı ay sürecek etkinlikte 10 binden fazla oyuncunun ağırlanması hedefleniyor.

Monster #WASD etkinliğinde yeni yatırımlar da açıklandı. Şirket, Kartal'da toplam 6.000 m2'lik dev bir showroom ve operasyon merkezi açacağını duyurdu. Bu yıl içerisinde tamamlanması beklenen yeni merkezde üretim, lojistik, teknik servis ve müşteri deneyim alanı olarak hizmet sunulacak. Ayrıca e-spor takipçilerine özel turnuvaların gerçekleşeceği yaklaşık 250 kişilik bir alan da hayata geçecek.

Monster Notebook, İstanbul'da ikinci mağazasını Avrupa yakasında açacağını duyurdu. Şirket, bu mağazanın da Kadıköy mağazası gibi deneyim alanı ve teknik servis alanı barındıracağını açıkladı. Henüz tam adresi verilmeyen mağaza önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek.

Şirket ayrıca Londra'da yeni bir mağazada açacak. 2021 yılının ikinci yarısında sadece çevrim içi olarak başlatılacak hizmet, 2022 yılı itibarıyla fiziksel mağaza olarak devam edecek. Monster Notebook, 2020 yılında Berlin'in Alexandreplatz meydanın oyun deneyim mağazası açmıştı.