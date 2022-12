Monster'dan Yılbaşına Özel Üçlü Kampanya: %50'ye Varan İndirim!

Birçok marka yılbaşına özel kampanyaları ile kullanıcılarını mutlu ederken Monster Notebook da geri planda kalmadı. Oyuncular için özel olarak geliştirilen Pusat marka aksesuarları, Aryond oyuncu monitörleri ve Bukra Bluetooth hoparlörleri kampanya dahilinde cazip fiyatlar ve uygun ödeme koşulları ile karşınıza çıkıyor.

Sevenlerine hediye almakta güçlük çekenleri unutmayan Monster, hem mağazalarında hem de web sitesinde yeni yıl haftasına özel üç farklı kampanya seçeneği sunuyor. Kampanyada oyuncular için üretilen kulaklık, mouse ve monitör haricinde Bluetooth hoparlörler de yer alıyor.

Aksesuarlarda Büyük İndirim

Monster Notebook'un yeni yıl özel kampanyasında yer alan Pusat marka dört mouse modeli, oyuncu mouse pad hediyesiyle birlikte satılıyor. Hızlı şarj özellikli Pusat Wall Charger Adaptör satın alımında da Type-C to Type C ve Type C to Lightning kablo fiyatlarında %50 indirim fırsatı bulunuyor.

Aksesuar kampanyasında aynı zamanda bazı kulaklık modellerinde Gaming Headset Stand, yılbaşına özel %50 indirimle satışa çıkıyor.

Müzik keyfini yeni yılda da kesintisiz yaşatmak isteyenler için Bukra V1 ve Bukra V1 Max model Bluetooth hoparlörler de büyük indirime uğruyor. Stereo ve güçlü ses çıkışı gerçekleştiren ürünler 9 Ocak 2023 tarihine kadar %30 indirimle satılıyor.

Yılbaşına Özel Oyuncu Monitörlerinde İndirim Fırsatı

Yeni yılda kaliteli bir monitöre sahip olmak isteyen kullanıcılar için de oldukça özel bir fırsat bulunuyor. Monster yılbaşı kampanyasında hem oyuncuları hem de profesyonel iş alanlarında çalışan kişilere mutlu edecek monitörler bulunuyor. Her alanda ideal çözüm sunan Aryond A27 ve Aryond 32 monitör modelleri, 1.000 TL indirimli fiyat etiketiyle karşınıza çıkıyor.