Mac Mini'ye Yeni Rakip: 128 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı

Morefine, H1 isimli mini bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte mini PC'nin özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Minimalist bir tasarıma sahip olan bilgisayar, taşınabilirliğin yanı sıra güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Peki, bu bilgisayarda hangi donanım parçaları yer alıyor?

Morefine H1 Özellikleri

İşlemci (CPU): AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 (16 Çekirdek / 32 İş Parçacığı, Zen 5, Maks. 5.1 GHz)

AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 (16 Çekirdek / 32 İş Parçacığı, Zen 5, Maks. 5.1 GHz) RAM: 128 GB LPDDR5X (8000 MHz)

128 GB LPDDR5X (8000 MHz) Ekran Kartı (GPU): Radeon 8060S (Entegre Grafik, RDNA 3.5 Mimarisi, 40 CU)

Radeon 8060S (Entegre Grafik, RDNA 3.5 Mimarisi, 40 CU) Ağırlık: Yaklaşık 3 kg

Yaklaşık 3 kg Boyutlar: 248.5 x 188.4 x 97.5 mm

248.5 x 188.4 x 97.5 mm Depolama: 2 TB SSD dahil (2 x PCIe 4.0 M.2 yuvası, Maks. 8 TB)

2 TB SSD dahil (2 x PCIe 4.0 M.2 yuvası, Maks. 8 TB) AI Gücü: 126 TOPS

126 TOPS Bağlantı Noktaları: 1 x HDMI 2.1, 1 x DP 1.4, 2 x USB4 (4K 160Hz), 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 2.0, 1 x 2.5G Ethernet, SD 4.0 Kart Yuvası, 2 x 3.5mm Ses Jakı

1 x HDMI 2.1, 1 x DP 1.4, 2 x USB4 (4K 160Hz), 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 2.0, 1 x 2.5G Ethernet, SD 4.0 Kart Yuvası, 2 x 3.5mm Ses Jakı Kablosuz: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Soğutma/Güç: HyperCryo Soğutma, 3 Mod (55W, 85W, 120W)

Morefine tarafından tanıtılan mini bilgisayarda 16 çekirdekli ve 32 iş parçacıklı Ryzen AI Max+ Pro 395 yongası bulunuyor. Bu işlemci, 5.1GHz'e kadar hızlara ulaşabilirken, sistemin toplam hesaplama gücü 126 TOPS'a kadar çıkıyor. Paylaşılan bilgilere göre bu çip 70 milyar parametreye kadar büyük dil modellerini yerel olarak çalıştırabiliyor.

Ekran kartı tarafında RDNA 3.5 mimarisini kullanan entegre Radeon 8060S yer alıyor. 40 işlem birimi, 256-bit veri yolu ve 32MB Infinity Cache ile gelen bu GPU, 256GB/s'ye kadar bant genişliği sunan bu ekran kartının harici bir NVIDIA RTX 4070 seviyesinde performans sunduğu belirtiliyor.

Morefine H1'de 128 GB LPDDR5X RAM (8000MHz) RAM bulunuyor. Bilgisayar yük altında sistem belleğinin 96 GB'ına kadar VRAM olarak ayırabiliyor. Böylece profesyonel ve yoğun grafikli işlemler için büyük bir büyük bir esneklik sağlıyor. Depolama, iki adet PCIe 4.0 M.2 yuvası üzerinden sağlanıyor. Dahil yapılandırmada 2 TB SSD ile gelen sistem, toplamda 8 TB'a kadar kapasiteyi destekliyor.

Görüntü çıkışları için bir HDMI 2.1, bir DP 1.4 ve iki USB4 bağlantı noktası mevcut. Bunların hepsi dört bağımsız 4K ekranı 160Hz yenileme hızında çalıştırabiliyor. Ayrıca çift USB-A 3.2 Gen 2, çift USB-A 2.0, hızlı 2.5G Ethernet, SD 4.0 kart yuvası ve iki adet 3.5mm ses jakı da bulunuyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise en güncel teknolojiler olan Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kullanılıyor.

Üç ısı borusu ve çift fana sahip olan bilgisayarda Sessiz (55W), Dengeli (85W) ve Performans (120W sürekli) olmak üzere üç farklı güç modu yer alıyor. Kullanıcılar, bu modlar arasında kolayca geçiş yapabiliyor. 248.5 x 188.4 x 97.5 mm boyutlarında olan bu bilgisayar yaklaşık 3 kilogram ağırlığında.

Morefine H1 Fiyatı

Çok güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan Morefine H1 için Çin'de 14.798 yuan (87.528 TL), Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.199 dolar (92.500 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bilgisayarın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.