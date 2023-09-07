Megan Fox'un Seslendirdiği Mortal Kombat 1'in Yeni Karakteri Nitara Tanıtıldı!

Yayıncı Warner Bros. Games ve geliştirici NetherRealms Studios, Nitara'nın Mortal Kombat 1'de oynanabilir bir karakter olacağını ve Megan Fox tarafından seslendirileceğini duyurdu.

Megan Fox bir basın açıklamasında "Mortal Kombat oynayarak büyüdüm ve yeni oyunda bir karakteri seslendirdiğime inanamıyorum. Tüm zamanların en büyük video oyunlarından birinin parçası olmak benim için bir onur." dedi.

Mortal Kombat 1 Nitara Fragmanı

Warner Bros. Games ile oyunun yeni oynanabilir karakteri Nitara ile ilgili olarak şu açıklamayı yayınladı:

"Vaeternus'un karanlık ve ıssız diyarından gelen Nitara, vampir ırkını korumak için savaşıyor ve önüne çıkan her rakibi alt etmek için vahşi pençelerini, jilet gibi keskin dişlerini ve hava yeteneklerini kullanıyor."

Mortal Kombat 1, PlayStation 5, Xbox Series, Switch ve PC için Steam ve Epic Games Store platformlarında 19 Eylül'de oynanabilir olacak.

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