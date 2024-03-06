2.000 TL Değerindeki Mortal Kombat 1 Ücretsiz Dağıtılıyor!

Steam üzerinden 69.99 dolar (yaklaşık 2000 TL) olarak satışa sunulan Mortal Kombat 1, ücretsiz hale geldi. Steam kullanıcılarının “çok olumlu” yorumlarıyla övünen yılların savaş oyunu tam olarak 0 TL karşılığında indirebilirsiniz.

Mortal Kombat serisi, efsanevi bir hikaye odaklı oyunla yeniden hayranlarının karşısına çıkıyor. Oyunun beklenen bir devamı olması öngörülse de, yapılan duyurularla birlikte farklı bir hikaye anlatma kararı alındı. Başlangıçta "Mortal Kombat 12" olarak düşünülen oyun, şaşırtıcı bir şekilde "Mortal Kombat 1" olarak karşımıza çıktı.

Mortal Kombat 1 Fragmanı

Mortal Kombat 1'de, Sonya Blade, Jax, Kano, Shang Tsung, Liu Kang, Raiden, Scorpion, Kitana, Mileena ve Sub-Zero gibi tanıdık ve sevilen karakterlere dikkat çekiyor. NetherRealm tarafından yapılan açıklamaya göre, oyun, yeni bir dövüş sistemi ve çeşitli oyun modlarıyla dikkat çekecek.