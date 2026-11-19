Steam'de ücretsiz oyun fırsatları arasında kütüphaneye kalıcı olarak eklenebilen yapımlar olduğu kadar sınırlı süreliğine bedava erişebilen yapımlar da bulunuyor. Mistfall Hunter, işte tam da bu ikinci gruba girdi. Oyun yalnızca birkaç günlüğüne ücretsiz erişime açıldı.

Bellring Games'in çevrim içi olarak oynanabilen oyunu, yakın dövüş ve ganimet toplama mekaniklerini bir araya getiriyor. Arkadaşlarınızla birlikte tehlikeli bölgelere girerek hayatta kalmaya çalışacağınız bu yapımı şu andan itibaren hiçbir şekilde ödeme yapmadan deneyebilirsiniz.

Mistfall Hunter Ne Zamana Kadar Ücretsiz Oldu?

Ücretsiz erişim başlama tarihi: 19 Kasım 2026

19 Kasım 2026 Ücretsiz erişimin sona ereceği tarih: 23 Kasım 2026 21.00

23 Kasım 2026 21.00 Normal fiyatı: 12,99 dolar

12,99 dolar Güncel kurla TL karşılığı: 655 TL

Online oyunlar arasında yer alan Mistfall Hunter, Steam'de 23 Kasım 2026 saat 21.00'e kadar ücretsiz oynanabilecek. Etkinlik 19 Kasım yani bugünden itibaren başlamış durumda. Bu süre boyunca oyunun tam sürümüne harcama yapmadan erişebiliyorsunuz. Tabii, her ne kadar bedava olsa da kütüphanenize kalıcı olarak ekleyemiyorsunuz. Etkinlik sona erdiğinde ücretsiz oynama hakkınız bitecek ve oyunu oynamak için satın almanız gerekecek.

Bu arada oyunu Steam'in mobil uygulaması üzerinden almaya çalışmamanız önerilir. Mobil sürümde oyunun ücretsiz olduğunu görürsünüz ancak oyunu kütüphaneye ekleme gibi bir seçenek olmaz. Sadece Steam'in masaüstü sürümünde yükleme seçeneği bulunur. Buna bastığınızda oyunu yüklemeye başlayabilir ve işlem tamamlanır tamamlanmaz Mistfall Hunter'ı deneyimleyebilirsiniz.

Mistfall Hunter Nasıl Bir Oyun?

Mistfall Hunter, üçüncü şahıs bakış açılı bir aksiyon odaklı bir rol yapma oyunu. Karakterinizi arkadan gördüğünüz yapımda yakın dövüşe giriyor, yaratıkları avlıyor ve değerli eşyalar topluyorsunuz ama yalnız değilsiniz, diğer oyuncular da aynı ganimetlerin peşinde.

Oyun, Gyldenmist adı verilen gizemli sisin dünyayı ele geçirdiği bir evrende geçiyor. Dew isimli gizemli bir kız tarafından yeniden hayata döndürülen karakterimiz, Gyldenblood toplamak ve parçalanmış kader ağını onarmak için tehlikeli bölgelere gönderiliyor. Temelinde ise PvPvE adı verilen bir oynanış sistemi var.

Bu sistemde hem gerçek oyuncu tarafından yönetilmeyen yaratıklara hem de gerçek oyunculara karşı savaşıyorsunuz. Bir düşmanı alt ederseniz onun ganimetlerini toplayabilirsiniz ama o sırada başka bir avcı da sizi tuzağa düşürüp alt edebilir. Üstelik o ana kadar topladığınız eşyalar da yok olur.

Topladığınız ganimete sahip olmak için Returner Woodling adı verilen çıkış noktalarına ulaşmanız gerekiyor. Bunlar, bölgeden ayrılıp ganimetlerinizi güvenli şekilde yanınıza almanızı sağlayan özel kaçış noktaları. Üzerinizde değerli eşyalar varken başka bir oyuncuyla savaşmak yerine bölgeden ayrılmayı tercih edebilirsiniz.

Mistfall Hunter'da Kaç Sınıf Var?

Mistfall Hunter'da altı farklı sınıf mevcut. Her sınıfın kendine özgü iki silah kullanma şekli var. Savaş sırasında bu iki kullanım biçimi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Karakterinizi geliştirmek için yetenek ağaçlarından yararlanabiliyorsunuz. Değerli taşlarla ekipmanlarınıza farklı özellikler kazandırabiliyor, aktif becerilerinizi de tercih ettiğiniz savaş tarzına göre belirleyebiliyorsunuz.

Mistfall Hunter Tek Başına Oynanabiliyor mu?

Evet. Mistfall Hunter hem tek başınıza hem de üç kişilik takımlarla oynanabiliyor. Arkadaşlarınızla birlikte bölgelere girip güçlü yaratıklara karşı savaşabilir, diğer avcı gruplarını alt etmeye çalışabilirsiniz. Takım arkadaşlarınızın birbirini koruması, topladığınız ganimetlerle güvenli çıkış noktasına ulaşmanızı da kolaylaştırabilir.

Mistfall Hunter'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 64 bit Windows 10 64 bit İşlemci Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600 RAM 12 GB 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580 NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 Depolama 45 GB 45 GB

Mistfall Hunter Türkçe Dil Desteği Sunuyor mu?

Mistfall Hunter'da Türkçe dil desteği yok. Desteklenen diller arasında yalnızca İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Kastilya İspanyolcası, Rusça, Japonca, Geleneksel Çince, Korece, Fransızca, Almanca, Brezilya Portekizcesi mevcut. Seslendirme desteği ise sadece İngilizce dilinde bulunuyor.

Mistfall Hunter Kimlere Göre Bir Oyun?

Mistfall Hunter, extraction shooter türünü seven oyunculara hitap ediyor. Topladığınız ganimeti kaybetme ihtimali sizi rahatsız etmiyorsa ve her seferinde daha hırslı şekilde ilerlemeye çalışıyorsanız ücretsizken oyuna göz atmak isteyebilirsiniz. Bu arada yakın dövüş sistemini sevenlerin de Mistfall Hunter'ı ilgi çekici bulabileceğini belirtelim.

Mistfall Hunter'ı Kimler Sevmez?

Mistfall Hunter, her oyuncunun hemen alışabileceği türden bir oyun değil. Özellikle karakterin hayatını kaybetmesiyle birlikte ganimeti kaybetmek, diğer oyuncuların her an saldırısına uğrama ihtimalinizin olduğunu bilerek hareket etmek, kafanızda çok da iyi bir oyun deneyimi oluşturmuyorsa bu oyundan beklediğinizi alamayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Mistfall Hunter'ı satın almadan önce denemek istiyorsanız bu ücretsiz erişim fırsatını değerlendirmenizi öneririm. Oyunun temel oynanış mantığını sevip sevmeyeceğinizi öğrenmek için birkaç kez maça girmek yeterli olacaktır. Eğer ganimet kaybetme riski gibi rekabeti kızıştıran faktörlerin nasıl hissettireceği konusunda emin değilseniz bu süre zarfında oyunu oynayarak sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Bu arada arkadaşlarınızdan oluşan küçük bir oyun ekibiniz varsa oyuna alışmanızın daha kolay olabileceğini belirtmek isterim. Şahsen ben bu oyunu arkadaşlarımla oynadığımda daha çok eğlendim. Bu tür oyunları tek başına oynamanın çok da keyifli bir deneyim sağlamadığını fark ettim. Tabii, bu durum, oyuncudan oyuncuya değişir. Nihai karar sizde.