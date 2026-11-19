Kıyamet kopmuş, insanlığın neredeyse tamamı uzaylıların kontrolüne girmiş. Biz mi? Dünyanın sonundan haberimiz bile olmadan uyumuşuz. Uyandığımızda ise zihnini hâlâ kendi kontrolünde tutabilen tek insan olduğumuzu öğreniyoruz. I Missed the Apocalypse'in konusu tam da bu şekilde.

Steam'de şu an ücretsiz oynanabilen oyunun geliştiricisi, son büyük güncellemeyi yayınladı. İlk oyunun geliştirme süreci de tamamlanmış oldu. Şimdiyse devam oyununa odaklanıyor. Geliştiricinin yaptığı son duyuruya göre ilk oyunu henüz kütüphanenize eklemediyseniz çok sınırlı bir süreniz bulunuyor. İki ayın sonunda oyunu oynamak için harcama yapmanız gerekecek.

I Missed the Apocalypse Ne Zaman Ücretli Olacak?

I Missed the Apocalypse, 12 Ocak 2027'de 4.99 euro (277 TL) fiyatla satılmaya başlayacak. Bu tarihten önce Steam kütüphanenize eklerseniz oyun kalıcı olarak hesabınızda kalacak. Sonraki güncellemeler için de herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeyecek. Bu arada geliştirici eğer Steam'in MENA-USD bölgesel fiyat önerisine uyarsa oyun Türkiye'de yaklaşık 3,29 dolar (166 TL) olabilir. Fakat özel fiyatlandırma yapmazsa doğrudan 4,99 dolar (251 TL) olarak satışa çıkabilir.

I Missed the Apocalypse Nasıl Bir Oyun?

Bork One tarafından geliştirilen ve yayınlanan I Missed the Apocalypse, hayatta kalma oyunları arasında konumlanıyor. 2055 yılında, Neo Roma adlı devasa şehrin yakınlarında geçiyor. Uzaylılar, insanların zihinlerini ele geçirerek neredeyse tüm dünyayı kontrolü altına almış. Bizim karakterimiz ise bu kontrolden etkilenmemiş. Terk edilmiş, bitkilerle kaplanmış bir dünyada tek başına hayatta kalmaya çalışıyor.

Oyunda gündüzleri çevreden odun, taş ve metal topluyoruz. Bunları yeni binalar inşa etmek, mevcut binaları geliştirmek ve robot üretmek için kullanıyoruz. Araştırma laboratuvarında yeni teknolojilerin kilidini açarak üssümüzü adım adım büyütebiliyoruz.

Gece olduğunda uzaylılar saldırıya geçiyor. Her gece gelen düşman sayısı biraz daha artıyor. Savunma kuleleri ve duvarlar inşa etmek, robotlardan oluşan bir ordu kurmak veya tehlike geçene kadar eve saklanmak mümkün. Ürettiğimiz robotları belirli görevlere atayabiliyoruz. Kaynak toplama ve üs yönetimi gibi işleri otomatikleştirmek için robotlardan yararlanıyoruz. Savaş sırasında da yanımızda yer alabiliyorlar. Dolayısıyla üssü geliştirirken savunma gücümüzü de artırmamız gerekiyor.

I Missed the Apocalypse'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Gereksinim İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) İşlemci Intel Core i3 veya dengi RAM 4 GB Ekran Kartı OpenGL 3.3 destekli GPU, Intel HD Graphics 4000 veya üzeri DirectX Sürüm 11 Depolama 500 MB

I Missed the Apocalypse Türkçe Dil Desteğine Sahip mi?

Hayır, I Missed the Apocalypse Türkçe dil desteği sunmuyor. Oyunda sadece İngilizce arayüz, seslendirme veya altyazı desteği mevcut. Bu arada İngilizce haricinde bir dil desteği de söz konusu değil.

Editörün Yorumu

I Missed the Apocalypse, bence üs kurma ve kaynak yönetimi oyunlarını sevenlerin kütüphanesine ekleyebileceği bir yapım. Tabii, oyun retro grafiklere sahip. Bakış açısı, kontroller ve dahası, bunu fazlasıyla hissettiriyor. Eğer eski hissettiren oyunları sevmiyorsanız pek ilginizi çekmeyebilir. Yine de ücretli olmadan önce denemek isterseniz kütüphanenize eklemenizi tavsiye ederim.